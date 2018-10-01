姚赴日 演講保衛國家首都

2018-10-01

〔記者周彥妤、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨出席在日本舉辦的「世界台灣同鄉會聯合會」年會暨日本後援會活動，他以「保衛國家首都」為題演講，指中國不斷在國際上竭盡所能打壓台灣，甚至利用統派媒體滲透台灣選舉，生產假新聞、假民調。

姚文智也不忘展現火力批評兩位主要對手。他說，國民黨台北市長參選人丁守中竟然自爆自己與共青團友好，是前所未聞。

痛批柯、丁兩岸立場

至於台北市長柯文哲，竟在巴拿馬與我國斷交時，到上海表態「兩岸一家親」，與前情報局長汪希苓出席活動後，又再去鄭南榕紀念館；選前撕掉身分證，最近卻說中國發行居住證是「綠卡」，說好聽一點是沒中心思想，其實就是「養虎為患」。

姚稍早也提到，歷任市長馬英九、郝龍斌及柯文哲主政後，廿年來北市逐漸被「九二共識」、「一中原則」及「兩岸一家親」綑綁，以致國家首都發展「走精（走樣）」。

他提到，中國共產黨力量不斷運作，舉凡對外斷絕台灣外交關係、要求航空公司更名，更利用統派媒體滲透台灣選舉，製作假新聞、假民調，用各種手段扭曲國人意志。

全日本台灣連合會會長趙中正等人組成「日本姚文智後援會」，並依日本傳統習俗送上許願達摩不倒翁，讓姚進行點睛祈願勝選儀式。