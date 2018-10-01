柯宣傳 與簽認同卡者同框

2018-10-01

〔記者沈佩瑤、蔡孟尚、楊淳卉／綜合報導〕台北市長柯文哲列出十六項政治價值，外界俗稱「柯Ｐ認同卡」，他昨找來四十三位全台各地簽署者舉辦合照活動，其中赫見兩位民進黨籍新竹選將蔡蕥鍹、葉高潔。蔡、葉受訪時表示未向黨報備，他們支持「柯Ｐ認同卡」的政治價值。

新竹縣新豐鄉民代表參選人葉高潔、新竹縣竹北市民代表參選人蔡蕥鍹受訪時說，不擔心簽了認同卡會成為被黨追殺的對象，因認同卡所列的十六項政治價值，是從政代議士應具備、也該做到的基本要求，柯的主張與黨未盡相同，其他人也許有所顧忌，他們則認為堅持一些理念是必要的。

面對媒體追問黨紀問題，兩人不斷重申，黨的部分予以尊重，他們選擇「政治正確」的道路。

兩名鄉市代參選人在列

民進黨竹縣黨部擬處分

民進黨發言人林琮盛表示，此案交由縣黨部調查處理；民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德表示，葉、蔡兩人獲民進黨提名，卻簽署無黨籍台北市長柯文哲所提出的認同卡，在選情詭譎的現況下，縣黨部無法諒解如此雙面討好的行為，縣黨部會盡快召開會議，討論後續黨紀處分事宜。

柯文哲表示，他和大部分合照者都不熟，由副市長鄧家基等人組成篩選委員會事先把關；「柯Ｐ認同卡」就是推廣政治價值、政治信念，他感謝這些人願意認同並推廣政治理念。