雲林輔選 蔡︰勿讓黑金重返

2018-10-01

〔記者林國賢、丁偉杰、蔡宗勳／綜合報導〕身兼民進黨主席的蔡英文總統昨天到雲嘉輔選。她為雲林縣長參選人李進勇站台時說，年底選戰兩件事非常重要，拜託大家團結起來，不要讓打擊、抹黑政府的假消息騙了，要全力捉賄選，不要讓金錢破壞了我們民主的價值，不要讓黑金重返雲林縣。

在嘉義市長參選人涂醒哲競選總部，總統說，涂實實在在、認真施政，希望選民選賢與能，不能將嘉市的將來交給派系、個人的恩怨來決定。

李進勇、斗六市長參選人林慧如聯合競選總部昨天成立，蔡英文、立法院長蘇嘉全、立委劉建國、雲林縣民進黨籍五合一選舉參選人都到場力挺，場面熱鬧。

蔡英文表示，有很多都是要打擊政府、抹黑政府，她要拜託大家不要讓假消息騙了，讓抹黑的策略成功。

蔡也說，大家珍貴的選票不能讓錢買走了，一定要全力防止賄選，嚴查賄選，不能讓用不正當手段的人當選；請雲林鄉親務必支持第一名縣長李進勇。

尋求連任的嘉義市長參選人涂醒哲競選總部昨成立，蔡英文與行政院長賴清德連袂幫涂站台。

蔡英文說，嘉義市長選戰非常競爭，不是一對一，是三個人在拚，涂實實在在、認真施政，一定能打造民主、進步、幸福的嘉義市，籲支持者加強動員拉票，希望選民選賢與能，不能將嘉義市的將來交給派系、個人的恩怨來決定。

賴清德稱讚涂用心市政，發揮醫生治理市政精神，施政成果豐碩，例如下水道清淤，涂以量計價大幅提高清淤成效，全市換裝LED路燈兼買照明維護，任內還能還清嘉義市債務，確實會「當家」；民進黨嘉義縣長參選人翁章梁昨也成立競選總部，賴清德到場力挺。