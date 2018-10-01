魏明仁飛港 魏明谷︰500萬拆廟費討到底

2018-10-01

〔記者顏宏駿、陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府九月廿六日拆除二水鄉「五星共產寺」後，營造商魏明仁隔天就買單程機票飛到香港，並且接受港媒「中評社」的專訪。魏明仁指稱，自己是學毛主席帶著紅色信仰撤退，而蔡政府結合美國，因為害怕「二水基地」坐大，才動手圍剿。

針對魏明仁跑到中國一事，彰化地檢署表示，魏因妨害公務罪嫌以十萬元交保，其犯行尚未達限制出境或住居的程度，而他另涉一宗傷害案遭起訴，兩案都在偵查中，若屢未到庭，會對其發布通緝與限制出境處分。

彰化縣長魏明谷強調，魏明仁跑到香港是其個人行為，他不宜表示意見；由於「五星共產寺」是在魏明仁姊姊魏素丹的名下，縣府仍將依法向魏素丹索討五百多萬元的拆除費用，不會受到影響。

魏明仁吹噓「學毛戰術性撤退」

避答「二水人為什麼沒聲援」

一名國安官員證實，魏明仁在九月廿七日晚間搭乘飛往香港的班機，買的還是「單程機票」，顯然短期內不會回到台灣來，隔天就有人幫他牽線，接受港媒「中評社」的專訪。

魏明仁受訪時表示，這次暫離「二水基地（五星共產寺）」是效法毛澤東當年帶著「紅色信仰」做戰術性撤退，因為蔡政府面對「二水基地」的逐漸坐大，長期不敢處理是怕「捅馬蜂窩」，擔心中國民情激憤，而「紐約時報」的報導，就是美國老大哥在背後發話，要蔡英文政權來處理。

魏明仁還說，蔡政府圍剿「二水基地」發生在美、中貿易大戰時刻，美國人感受到中國崛起的壓力，貿易大戰美國討不到好處，才間接透過「紐約時報」授意蔡政府對「二水基地」動手。

中評社記者也提問：「這次撤退，為什麼二水人不去聲援？」魏避而不答，還說「台灣民政府」在二水也有基地，也不見縣府去處理。

此外，位於二水鄉的五星共產寺昨日繼續拆除，已完成了三分之二進度。