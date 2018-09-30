中國拔我東亞青運主辦權一週後 中華奧會赴中交流

2018-09-30

立委：未顧及國家立場 有損國格

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國在七月廿四日拔我東亞青運的主辦權，國人群情激憤，中華奧會未對中國表達抗議，已遭外界質疑，又在事件爆發一週後，帶著體育署官員與台灣的國高中教練，赴對岸進行體育交流，而青運選手正好集中在國高中。民進黨立委黃國書痛批，中華奧會與體育署未顧及國家立場與利益，「有損國格」，等於默認中國對台打壓。

中華奧會：既定行程 與東亞青運兩回事

中華奧會在八月一日到八日組成「二○一八年兩岸競技運動教練技術交流訪問團」，前往中國遼寧瀋陽交流，除體育署官員隨行，還包括西苑高中、台北市大安國中與民族國中、桃園市大成國中等十四名學校教練。

中華奧會副秘書長李玉芳解釋，從一九八九年，兩岸奧會就有「六來六往」的互訪，至今從未斷過，該訪問團是既定行程，與東亞青運是兩回事。

至於為何不停止訪問團交流，以抗議東亞青運事件？中華奧會內部人員坦言，一旦抗議，每年的「六來六往」恐怕全都會停了。體育署組長洪志昌也說，這是兩岸固定的交流，「教練去學習，有什麼不好？如果取消參訪，教練權益怎麼辦？」

事實上，中國向來把兩岸體育交流視為統戰項目之一，中國國台辦在日前新聞發佈會上，公佈兩岸體育交流的成果，包括七月海峽兩岸體育交流運動會有台灣一千八百名青年學生和民眾在內的兩岸共四千人參加比賽、第五屆海峽兩岸暨港澳大學生運動交流賽有一千兩百名兩岸大學生參與。對此，李玉芳說，兩岸體育交流是循奧會模式，並非體育統戰。

時代力量立委徐永明表示，中華奧會為維持兩岸交流，在東亞青運談判時矮人一截，沒有據理力爭，結果對岸拔走我主辦權後，還當作沒事，跑到對岸持續進行交流，難怪中國步步進逼，「中華奧會大搞兩岸關係，難道以為自己是『陸委會』？」

黃國書說，我們支持單純的兩岸體育交流，但絕不能毫無警覺，成為對岸統戰宣傳工具。