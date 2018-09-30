各部會資安預算 政院明訂比率

2018-09-30

〔記者李欣芳／台北報導〕政府視資安為國安，行政院為加強維護中央機關的資安，避免被中國等他國網軍駭客入侵，自明年起各部會施政計畫在十億元以上者，其資安預算要佔該部會資訊預算的五％，一億元以上、十億元以下的計畫，資安預算要佔資訊預算的六％，一億元以下的計畫資安預算佔比，則是資訊預算的七％。

10億以上施政計畫 資安預算佔資訊預算的5％

行政院今年先從科技部的重要計畫開始，相關計畫都要內含資安預算。官員表示，目前規劃要在明年進一步推動各部會的計畫達一定金額者，須提撥一定比率的資安預算，且將依上述比率提撥。

明年度中央政府總預算中，較常被鎖定攻擊的相關部會，合計已編列逾十五億元資安預算，以強化資安及遏阻中國網軍等攻擊。主要預算包括內政部等機關明年度辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」，預算達九．一億元、經濟部的「資安旗艦計畫」三．七億元、國家通訊傳播委員會的「數位匯流防禦機制暨資安實驗室建置與服務計畫」一．三億元。

由於政府相當重視公部門資安維護問題，明年度實際投入的資安預算將遠超過十五億元，知情官員說，除了上述資安相關預算，還包括未來各部會計畫中內含的資安經費。

明年度若順利推動政院所屬各部會內含資安預算的施政計畫，總計會有多少資安經費？官員說，目前很難估算，須視各部會計畫的實際金額，再依資安預算提撥比率而定，不少部會重要計畫動輒數十億元，甚至逾百億元，而十億元以上的計畫，其資安預算要佔該部會資訊預算的五％，整體資安預算就很可觀。

至於為何推動各計畫都要內含資安預算？官員說，推動各部會計畫內含資安預算，才是資安維護的長久之計，行政院也將與各部會溝通，推廣內含資安預算的觀念，以免各機關購買不必要的設備，造成浪費。