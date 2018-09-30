日本前駐美大使：亞太國家應助台強化自衛能力

2018-09-30

〔記者彭琬馨／台北報導〕日本前駐美大使佐佐江賢一郎昨在「二○一八亞太智庫領袖峰會」午宴時發表演講。據轉述，佐佐江賢一郎肯定台灣民主與自由市場，也提到過去日本一度認為中國市場開放後，政治可能會走向民主開放，最終證明這樣的看法是錯誤的，因此更凸顯台灣在區域的重要性；他強調，台灣在區域中的安全穩定很重要，亞太國家應支持台灣強化自我防衛能力。

美前將領：亞太規範全體討論

據轉述，同樣受邀出席午宴演講的美國前海軍少將吉瑞爾（Robert Girrier）則在會中指出，印太戰略是美國對亞洲地區政策持續轉變的過程，並非忽然出現的新名詞，顯示美國對亞太地區的重視；他強調，亞太地區的國際規範，不應由任何一個單一國家界定，而是應該由全部國家一同討論。

據轉述，目前擔任日本國際問題研究所理事長的佐佐江賢一郎，在會中多次肯定台灣的民主與自由市場，認為「這是中國無法與台灣匹敵的」；佐佐江賢一郎表示，台灣在中國的軍事威脅與外交打壓下，還能繼續深化民主，進行三次政黨輪替，尤其當前部分亞洲新興民主國家出現民主倒退的情況，台灣並未出現類似情況，更顯難能可貴。

與會人士表示，佐佐江賢一郎也對台灣當前的國際處境表示遺憾，認為國際社會應找出適當方式幫台灣尋求國際地位，也希望台灣能成為亞太經濟整合的一部分，包含我國目前參與的ＡＰＥＣ、世貿組織，台灣都應該有更多角色。

日前防相：中國拓展霸權主義

擔任大會主講人的日本前防衛大臣、現任眾議員中古元，在演講時提及中國近年利用崛起的經濟實力，拓展霸權主義，光是去年的國防預算就比前年增加八．一％、將近一兆日圓，國防預算目前僅次於美國，更凸顯台灣位在第一島鏈的重要性。

「二○一八亞太智庫領袖峰會」主要由國策研究院與當代日本研究學會共同舉辦，邀請包含菲律賓、柬埔寨、印尼、越南、泰國、馬來西亞、香港、緬甸、新加坡、印度、韓國、日本、美國、法國與德國等國的數十個知名智庫共同與會。