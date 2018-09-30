洛馬售台18具狙擊莢艙 Ｆ16戰力再升級

2018-09-30

美對台3.3億美元軍售案中的一項

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府日前宣佈價值達三．三億美元的對台軍售案，國防部當時僅稱是包括Ｆ十六、ＩＤＦ戰機在內的四型軍機、五年份標準航材零附件採購案，但美國洛克希德馬丁公司接續宣佈，相關軍售案中，包括出售給台灣十八具Sniper Advanced Targeting Pod（狙擊標定莢艙），將可大幅提升台灣Ｆ十六戰機在經過性能提升後的日間及夜間對地攻擊能力。

可遠距精準標定目標 提升對地攻擊能力

標定莢艙能讓飛行員在遠距離精準標定目標，並將高畫質影像傳回作戰指揮中心，美國各型主力戰機及轟炸機，均全面配置此型莢艙。這款性能先進的狙擊標定莢艙，可在一萬五千公尺的高空偵測地面目標，準確度是我國空軍現役LANTIRN莢艙的十倍，偵測距離可達五倍，駕駛可準確攻擊，大幅提高攻擊效力，減少非軍事人員傷亡。

國防部本月二十五日表示，美國政府就「Ｆ十六等四型機標準航材零附件」之三億三千萬美元對我國軍售案，進行「知會國會」程序，可望在一個月後正式生效。國防部對美方軍售決定表示感謝。

國防部並指出，此軍售案是我國去年向美方提出，項目為Ｆ十六、Ｃ一三○、Ｆ五、ＩＤＦ等四型機五年份標準航材零附件。後續將由空軍與美方簽訂發價書，並規劃接運入庫期程及預算編列事宜。

軍方當時未觸及個別裝備的相關內容，但美國洛克希德馬丁公司隨後發佈訊息指出，洛馬公司生產的狙擊標定莢艙，已收到美國政府許可的兩筆海外軍售訂單，包括巴林皇家空軍的十九具，以及台灣的十八具，將用於台灣Ｆ十六的性能提升計畫項目。

根據國防部向立法院提出的Ｆ十六戰機性能提升案說明報告，我國已向美方訂購Sniper Advanced Targeting Pod（ATP），金額以台幣計算為二十五億六千五百餘萬元。