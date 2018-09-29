國民黨爆料︰蔡英文推薦蔡其雍入黨 洪耀福：若是黨員 按規定辦理

2018-09-29

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕前總統陳水扁之子陳致中遭媒體爆料與前金門縣環保局長蔡其雍前往有女侍陪同的招待所，國民黨發言人洪孟楷昨召開記者會，出示民進黨主席蔡英文推薦蔡其雍入黨的推薦書影本，質疑蔡英文如今神隱不發一語，難道是鼓勵蔡其雍的行為？民進黨秘書長洪耀福回應說，蔡其雍若是黨員就要調查，一切按照規定辦理，地方黨部的報告還沒上來，也會徹查是誰爆料。

洪孟楷指出，可以動用到黨主席介紹入黨，並在申請書上親筆簽名，相信蔡其雍與蔡英文的關係一定非常密切。