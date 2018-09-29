五星共產寺拆除費 魏明仁姊若拒付 將可拍賣土地

2018-09-29

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化「五星共產寺」目前仍在拆除中，但民眾擔心拆除費用會不會變成「全民買單」？對此，彰化縣長魏明谷強調，縣府為「代執行」拆除，先行墊付拆除費用，事後會向所有權人追討，若對方不付錢，將移交法務部行政執行署進行強制執行，甚至直接將其土地拍賣。

魏明谷指出，目前拆除費用約五百萬元，加上警力維安等費用八十萬元，在算清楚後，依建築法規，由建物所有權人負擔。目前了解，真正所有權人不是魏明仁，而是其姊姊魏素丹，縣府將開立代履行拆除費用行政處分書予魏素丹，如果魏素丹逾期（限期約兩週）不繳納，即可移送行政執行署強制執行。

目前拆除工作仍持續進行，昨日已把三樓以上違建物剷平，卻傳出地基龜裂，可能會影響後方百年古蹟「碧雲禪寺」之安危。拆除負責人楊錫卿指出，大型機具連日動工，目前發現碧雲禪寺銜接違建物的路面出現龜裂，疑似下陷形成斷層面。縣府建設處表示，該地貌是階梯狀地形，重機具齊聚造成邊坡龜裂，已調整拆除方式，以保護百年古蹟為主。

魏兩案纏身 但未限制出境

另外，當地民眾昨也傳出訊息，指魏明仁已經「落跑」到香港。彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，日前魏明仁因妨害公務罪嫌遭移送，但已獲交保，去年他也有一宗傷害案遭起訴，兩案都在偵查中，未對其通緝與限制出境處分。