林益世上銬發監 民眾嗆「蹲好蹲滿」

2018-09-29

財產來源不明 判刑兩年

〔記者錢利忠、周敏鴻／綜合報導〕行政院前秘書長林益世收賄案纏訟六年多，最高法院先針對一五八○萬元來源不明財產部分，判處兩年徒刑確定，昨入監服刑。林益世比傳票通知時間晚五分鐘抵達台北地檢署執行科，並在妻子彭愛佳及從高雄包遊覽車北上負責「開路」的十多名鄉親陪同下完成報到，隨即雙手上銬，在陰雨天中發監台北監獄。

由於林益世另被控在擔任立委及行政院秘書長任內，收受爐渣業者地勇公司負責人陳啟祥六三○○萬元賄款、向陳啟祥索賄八三○○萬元未遂等涉貪部分，已發回高院更審中，判刑定讞後，法官將另訂應執行刑。

林益世昨穿白襯衫、黑色西裝褲抵達北檢，對記者提問不發一語；負責替林開路的黑衣男子，與在場媒體爆發推擠，不僅撞歪金屬探測門，還擠傷法警的雙手。

昨早十一點，林益世經執行科檢察官人別訊問後，隨即被上銬發監台北監獄；林步上囚車前，還被圍觀民眾嗆說：「蹲好蹲滿！」

林益世案是由特偵組（已裁撤）於二○一二年十月廿五日偵結起訴，並具體求處無期徒刑；犯罪事實有三部分，一是立委任內，收取陳啟祥六三○○萬元賄賂，協助地勇取得合約；二是行政院秘書長任內，向陳啟祥索賄八三○○萬元未遂；三是一五八○萬元的來源不明財產。

針對林益世親人涉案部分，林母沈若蘭案發後燒毀九十五萬美元贓款，並將一八○○萬元現金沉入水池，被依湮滅隱匿刑事證據罪判刑五月，可易科罰金十五萬元確定。彭愛佳、舅舅沈煥章及沈煥瑤等三人被控洗錢，因一、二審都判無罪，最高法院依速審法駁回檢方上訴，三人無罪確定。