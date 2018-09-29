我研析報告︰中國藉居住證 企圖消滅我護照

2018-09-29

可能把台胞證、居住證與身分證「三證合一」 對台遂行「未統先治」

〔記者鍾麗華／台北報導〕外傳中國將放寬台灣居民居住證申領門檻，同時為因應蔡政府的申報登記制，未來也不再公布申領人數。我方研析報告直指，中國居住證政策雖會調整，但背後的政治圖謀昭然若揭，就是企圖對台「內國化」，遂行「未統先治」，提早實施「一國兩制」，未來也可能把台胞證、居住證與身分證「三證合一」，最終以消滅我國護照與主權為目的。

雖然居住證申領條件之一，是需在中國居住半年以上，不過，有媒體報導，目前採取從寬認定，只要有住房或就業證明，即可辦理，若是兩岸婚姻，台籍配偶也可直接在配偶的中國戶籍地辦理。中國國台辦發言人安峰山在廿六日新聞發布會未否認，他表示「各地公安機關會根據台胞的具體情況作出處理，儘量滿足其申領的需求」。

安峰山聲稱，居住證受廣大台灣同胞的歡迎和肯定，申領非常踴躍，不過，他未說明申辦人數，外傳是因應蔡政府的申報登記制。國台辦在十二日新聞發布會則公布有二．二萬台灣民眾申辦居住證。

陸委會指出，政府理解國人因經濟或生活便利而持有「居住證」，將寬容對待，但對「居住證」背後隱藏的政治意圖，須嚴加防範。為有效因應陸方統戰作為，並降低國安風險，政府持續推動申報登記制等安全管理作為。

官員解釋，中國居住證不只有個資被掌握的風險，還有國安危機。近年來中國為削弱中華民國護照的效力，已要求聯合國所屬的國際組織採認台胞證，壓縮中華民國護照使用空間，未來也不排除北京會提高居住證效力，賦予用居住證申請中國護照，以取代我國護照、消滅我主權。

中方製造對台行使管轄假象

中國政協經濟委員會副主任楊偉民日前就建議中共當局實現戶籍、居住證、身分證「三證合一」，官員說，北京未來極可能把台胞證、居住證與身分證「三證合一」，甚至納入戶籍管理，這些後續發展都必須要密切關注。

我方研析報告也指出，北京透過居住證，以等同中國公民待遇，發給台灣民眾「類身分證」，在國際法與國內法層面製造對台行使管轄的假象，造成一部分台灣民眾受其統治，形成「雙重統治」效果，企圖對台遂行「未統先治」，提早實施「一國兩制」，模糊兩岸界線。