政治受難者踢館 把「東廠」還國民黨

2018-09-28

〔記者施曉光、賴筱桐／綜合報導〕促轉會前副主委張天欽引爆「東廠說」爭議後，引發國民黨強烈不滿，國民黨立委上週翻牆突襲行政院，還前往促轉會張貼「東廠」兩字，但昨天反遭台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會等團體到中央黨部外踢館，痛批國民黨過去才是加害者，而且無視歷史創傷、顛倒是非，因此要「物歸原主」，把「東廠」名號奉還給國民黨。

對此，國民黨回應，國民黨早在執政時期，就已對二二八與白色恐怖時期事件賠償、道歉，促轉會的「張天欽們」利用公權力，企圖運用政治操作的手段干擾選舉，是對轉型正義最大的傷害。

多位受難者家屬昨天拿著看板與布條，捧著受難者遺照，大罵「國民黨渾蛋、滾出台灣」，一度打算衝入黨部大樓，被警方人牆阻擋；國民黨也派出數名黨工手舉「找東廠請至促轉會」等標語，在現場與抗議者互嗆。

政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕認為，張天欽確有失職，轉型正義工作也必須嚴肅與謹慎，但促轉會設立不到四個月，努力有目共睹，希望各界多給促轉會鼓勵與支持。

針對促轉會決議不追究相關人員責任與提出懲處名單，國民黨主席吳敦義昨日受訪時，痛罵促轉會已經在中華民國政治史上開了最羞恥的一頁。

對於白色恐怖的受難者及家屬昨天到國民黨中央黨部抗議，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天表示，他與國民黨新北市長參選人侯友宜同樣走過威權時代，他是站在對抗威權的這一邊，深深體會受害者及家屬的痛苦，希望大家一起加油，讓台灣民主社會健康地向前走。