財委會召委 綠沒全拿虧大

2018-09-28

投錯票攪局 影響五大預算案審查

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院第九屆第六會期昨天舉行召委選舉，藍綠黨團都甲動備戰緊盯，但交通與財政兩個委員會藍綠分別發生投錯票情形，其中財政委員會因民進黨立委余宛如投錯票，民進黨痛失搶下兩席召委的機會，加上本會期財委會有總預算案等五大預算案要審，民進黨損失慘重。

立院召委 綠九席 藍六席 無盟一席

經過推舉、投票及抽籤後，在十六席召委中，民進黨拿下九席，國民黨取得六席，加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅當選教委會召委。

立法院財政委員會，民進黨原本規劃由王榮璋、施義芳與國民黨賴士葆抽籤，三人搶兩席召委，因余宛如誤投自己，又經塗改變成廢票，導致施義芳以一票之差，未能抽籤。兩席召委由王榮璋、賴士葆擔任，民進黨痛失搶下兩席召委的機會。

本會期重點正是前瞻基礎建設第一期預算解凍案、前瞻基礎建設第二期預算案、一○七年度國營事業預算案、一○七年度中央政府總預算解凍案，以及一○八年度中央政府總預算案等五大預算案，財委會身負重任，民進黨損失一席召委，未來預算審查勢必受到影響。

立法院教育及文化委員會，民進黨規劃由立委陳亭妃搶下一席召委，再由民進黨立委鍾佳濱，與國民黨團支持的高金素梅抽籤搶第二席召委。鍾佳濱先抽未抽中，由高金素梅出線擔任召委。

立法院社福衛環委員會，民進黨規劃由民進黨立委吳焜裕、民進黨立委陳曼麗與國民黨立委陳宜民抽籤，三人搶兩席召委。但民進黨籤運不佳，陳曼麗首先抽籤未抽中，由吳焜裕、陳宜民擔任召委。

立法院交通委員會，民進黨規劃民進黨立委林俊憲先搶下一席召委，由立委陳明文與國民黨立委陳雪生抽籤，搶第二席召委。然而國民黨立委徐榛蔚誤投廢票，導致陳雪生票數不足，未能抽籤。由林俊憲與陳明文當選召委，民進黨拿下兩席。

立法院第九屆第六會期各委員會召委名單如下：外交國防邱志偉（民）、馬文君（國）；經濟蘇震清（民）、陳超明（國）；教育文化陳亭妃（民）、高金素梅（無盟）；內政管碧玲（民）、黃昭順（國）；財政王榮璋（民）、賴士葆（國）；交通陳明文（民）、林俊憲（民）；司法周春米（民）、林為洲（國）；衛環吳焜裕（民）、陳宜民（國）。