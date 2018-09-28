新聞分析》國造武器 有賴軍方支持

2018-09-28

記者羅添斌／特稿

海巡署及憲兵指揮部決定編列預算，採購中科院研製的「紅隼」反裝甲火箭彈，這也是繼海軍陸戰隊率先採購同型火箭彈之後，相關部門以具體行動對國造武器系統的有力支持，在相關採購經費挹注之下，相信讓中科院對國造武器系統的後續性能提升計畫，有著更大的信心及動能。

國造武器系統及裝備面臨最大的難關，就是使用者、三軍部隊的信任與否，對於陸海空軍部隊而言，以戰備為目的，最優先採用的還是希望有實戰經驗數據佐證的外國武器系統，對於國造武器系統大多採取觀望，甚至是排斥的態度，也讓國造武器系統從研發、生產，到被三軍部隊接受使用，往往要走上一段好長的道路。

「紅隼」反裝甲火箭彈的量產之路，也面臨這個問題。最早採用紅隼反裝甲火箭彈的是海軍陸戰隊，但第一批採購數量並不多，並以「戰備應急」名義採購，等到使用情形穩定之後，才改為較多數量的正式採購，憲兵指揮部及海巡署則決定在明年起採購。

但需求量最大的還是陸軍。陸軍部隊目前使用的是六六火箭彈，服役年久，經過延壽計畫，數量仍相當龐大；陸軍也曾派員了解紅隼反裝甲火箭彈的實彈及戰術測評，但對於未來是否要採購，至今仍未鬆口。

單兵的肩射式反裝甲武器，目前陸軍採用六六火箭彈，海軍陸戰隊採用中科院生產的「紅隼」反裝甲火箭彈，這兩種都可使用後拋棄，具有輕便、機動效能；射程更遠、殺傷力更強的反裝甲武器則為反裝甲飛彈，由於重量較重，「標槍飛彈」一般是由兩人一組進行操作，「拖式二Ａ／二Ｂ型」反裝甲飛彈，則是由機甲車輛或由攻擊直升機進行裝載。

在海軍陸戰隊、憲兵指揮部及海巡署相繼採購紅隼反裝甲火箭彈後，相關的採購經費挹注回中科院，對紅隼研發人員可說是極大的激勵，對於後續的性能提升，以及研製更上層樓的反裝甲飛彈，達到與美製標槍、拖式二Ｂ反裝甲飛彈具有同等級戰力，將可樂觀期待。