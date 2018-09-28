紅隼火箭彈 海巡明年採購

2018-09-28

強化東沙、南沙戰力

〔記者羅添斌／台北報導〕政府強化東沙、南沙太平島戰力動作一波接一波，繼軍方移撥六門一五五榴砲之後，海巡署已決定在明年採購八十四具國造「紅隼」反裝甲火箭彈，以反制敵軍可能進行的登陸奪島攻勢。

根據海巡署提出的一○八年度公開預算指出，海巡署東南沙分署擬定採購計畫，明年度預計籌補紅隼反裝甲火箭彈八十四具、紅隼反裝甲練習火箭彈八十八具，兩者經費合計為一一一二萬元。

官員表示，紅隼反裝甲火箭彈是由中科院研製生產，使用的火箭彈分為「攻堅火箭彈」及「反裝甲火箭彈」兩種，發射器在使用後即可拋棄，符合戰場作戰機動輕便的目標。海軍陸戰隊先前已採購七百具紅隼火箭彈及練習彈，憲兵指揮部為強化反恐制變戰力，也將採購四四五具火箭彈及二七八枚練習彈。

官員指出，南海情勢近年來十分複雜，除了美中兩國在南海各自進行軍演，周邊國家如越南、菲律賓及馬來西亞等，也各自在其占據島嶼強化軍事建設。為防止東沙及南沙太平島遭有心國家趁機登陸奪島，政府決定依情勢發展，逐次採購新型防禦性裝備以強化反制戰力。

他表示，在前總統馬英九任內，將南沙太平島老舊的火砲進行汰換，由軍方移撥多門一二○迫砲及四○高砲給海巡署；蔡英文總統上任後，則由軍方移撥六門一五五榴砲給海巡署，但必須視太平島情勢有實際部署需要時，才機動前運到太平島，此次決定採購紅隼反裝甲火箭彈，預計明年度內就可直接撥交到太平島加入戰備行列。

官員指出，太平島地形平坦，易攻難守，距離台灣本島甚遠，守軍面臨作戰情況時必須獨立固守，等待由台灣派出的支援兵力，新購紅隼反裝甲火箭彈在島上部署後，對敵國派出的登陸船艇以及裝甲車輛，將具有相當程度的嚇阻能力。