高雄海事展 秀國艦國造實力

2018-09-28

造船業、中科院向國防部喊話 盼優先採用本土產品

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第二屆高雄國際海事船舶暨國防工業展昨天登場，聚焦「國艦國造」議題，國內造船業、中科院都向國防部喊話，要落實國防自主，國內能做、能製造的，應該優先採用，產品能在台灣得到最先實用證明，才有機會進軍世界市場。

這項展覽由台灣區造船工業同業公會主辦，在高雄展覽館登場。國防部與中科院打造國防館，推出「歷史的長廊—造艦回顧」，展示自行研發的雄三、雄二飛彈等武器，未來二代艦仿真作戰艦戰情室首度曝光，展現台灣船舶及國防工業實力。

國內海事船舶及國防工業相關廠商昨出席踴躍，台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥、高市代理市長許立明代表敲鑼宣布活動開鑼，中科院院長杲中興、國防部次長梅家樹、台船董事長鄭文隆、漢翔航空董事長廖榮鑫等人到場觀禮。

韓碧祥致詞時指出，辦展目的就是要展示國內廠商能做的，拉近與國防部、中科院距離，要國防自主，國內能做、能製造的就要優先採用，不要到國外買。他意有所指地說，國艦國造、潛艦國造讓台船股票一直飆，希望未來其他造船業也能沾點光，造船業要吸引很多人才，把造船搞起來，不要一直沒落。

海用複材研發聯盟簽約

活動同時舉辦「海用複材研發聯盟」簽約儀式，由中科院與業者、大學共七家組成聯盟，因應全球複材發展趨勢。

杲中興說，複材結構看似簡單，實用上仍有很多挑戰，例如國造潛艦的結構要強、穿透性好、能減震、通過雷達波，還有許多研究要做。他以「六日以阿戰爭」後以色列走上創新之路為例，指出研發產品能在台灣得到最先實用證明，希望國防部能支持國內產業，使用國內產品，並給予意見回饋，產品才能逐步改進，趕上世界先進水準，沒有測試環境，永遠都拿不到使用證明。

這屆海事展有四百五十個攤位，包括國防部、海巡署、中信造船、台船等，國外則有洛克希德馬丁、雷神等知名企業，還有國內金賓汽車公司打造的海用卅公厘遙控砲座，可裝填美軍MK44鏈砲，都展現了台灣船舶及國防工業實力。