謠言終結站：棄綠電3成？台電：不可能

2018-09-27

網傳內容：

網傳「沙崙智慧綠能科學城」籌備辦公室主任黃得瑞教授日前在「2018台灣國際智慧能源週」演講時，提及「台電內部評估，綠電有逾30%無法併網」，等於台電評估要棄綠電30%。

查證結果：

台電表示，再生能源裝置容量逐步提高，有助提升備轉容量，台電已啟動加強電力網工程，並同步努力透過發電機組、需量反應、智慧電網、儲能設備及太陽光電與風電預測等多元對策，積極因應再生能源的間歇特性，兼顧國家能源轉型與穩定供電，「電業法」也已規範「應優先併網、調度再生能源」，台電無拋棄綠電的可能。