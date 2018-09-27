焦點評論》國台辦「示範」

2018-09-27

記者鄒景雯／特稿

有句俗話說得好，所謂：話不說不明，燈不點不亮。特別是對於一些格外偏好不說明話、有燈不亮的政權。

一個機關、兩塊招牌的中國國台辦，好歹是個中共中央直屬單位，它的發言人，當然一字一句都正式代表這個官署的政策與立場，以這個標準衡量安峰山昨天在記者會上的一再自誤，真讓人想要請教：中國涉台系統已經沒人了嗎？因為，這個發言人居然在公然示範何謂假新聞，以及假新聞該如何製作。

在拆解他的詭辯之前，首先應該先來定義什麼叫作假新聞、假消息？在台灣，稍早在社會討論的過程中，有人說很難定義，既然難以認定，也就無從確切規範。這種說法當然不是事實，即使法無明文，也應該蒐集國際智慧，作為立法借鏡。聯合國人權事務高級專員辦公室（OHCHR）的界定，很有參考價值，他們認為所謂的假新聞，應指具有惡意、刻意捏造為新聞形式傳播，並企圖透過高流量點閱，以獲取某種政治、商業利益的消息。這個定義所設定的故意、新聞、流量、利益幾個關鍵條件，並未亂槍打鳥，應屬嚴謹。

回頭看安峰山講了什麼？大家說燕子颱風期間，中國自稱派專車到關西機場解救包括台灣在內的受困旅客這件事情是假新聞，國台辦在事隔幾週之後，才好似如獲至寶般，突然做了自認的反擊。這位發言人強調，當時中國總領事館協調機場，派了六批巴士，把一○四四名中國旅客（包括三十二名台灣同胞）從機場接到外面的集結地，然後再派接駁巴士把旅客運到大阪市區；他並且宣揚中國在默默地為台灣同胞做好事，指責民進黨當局卻在壞台灣同胞的好事。

以上的說法，是國台辦首度承認機場巴士並不是中國派的，而是出了機場後的接駁，證實中國網媒宣稱中國派專車去機場接人確實有誤。其次，旅客滯留關西機場，機場本身就有疏散安排，如果真如其所言有台灣人在機場上車，請問干中國什麼好事？

更要害的是，安峰山沒解釋為什麼有高達上千位中國人滯留機場？而當時，根本沒有任何一位台灣團客受困機場。問題就出在這些中國旅客事前完全沒得到通知，台灣團客早就接到了航空公司或領隊的通知，因此並未身陷其中。換句話說，中國總領事館的接駁作為，是貽誤告知下的善後補救措施，這些中國旅客如果具備權益意識，應該追究到底是哪個環節放他們鳥才對。因此，堂堂的大國、強國，連個通報系統都做不好，照理是件欲蓋彌彰的醜聞，竟還能拗成是在默默地為台灣同胞做好事，這新聞發布會假是不假？

按照前述OHCHR的定義，國台辦這記者會目的顯然在攻擊台灣政府，內容避重就輕，惡意扭曲，並且刻意以新聞方式釋出，隨後經由中國喉舌傳媒與網站大放送，以繼續獲得混淆台灣視聽的政治利益，真可謂所有要項一應俱全。以這種操作手法，所以要問：涉台系統沒人了嗎？