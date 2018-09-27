駁製造假新聞 國台辦反咬民進黨

2018-09-27

〔記者鍾麗華／綜合報導〕民進黨政府近來頻指中國製造「假新聞」、「假消息」，對此，中國國台辦發言人安峰山昨在例行新聞發布會上聲稱，「民進黨當局的這些言論和作法，才是在製造和傳播『假新聞』。」

安峰山表示，每逢選舉，民進黨及其當局為掩飾執政不力，轉移民眾批評，總設法抹黑大陸，通過操弄對大陸的敵意，破壞兩岸關係，撈取選舉利益。「這是他們慣用的政治操弄手法，也充分暴露了他們的政治本性。」

安峰山說，上次記者問到日本風災解救關西機場受困旅客的事情，當時他只用「清者自清，濁者自濁」作簡單評論。「實際上當時民進黨當局、島內的某些政治人物和特定媒體，為了掩飾未能及時救治受困台灣同胞的窘境，故意歪曲事實，轉移焦點」。

安峰山稱，有的在網上貼照片說，機場連接橋斷了，外面的車進不去，後來證明照片是刻意剪裁，掩飾實際上通行的事實；有的說機場方面不允許外邊的車進入，所以大陸派車接人是假消息，卻不提中國駐大阪總領事館通過和關西機場方面協商，協調機場方面，專門派了六批巴士，把中國旅客從機場接到外面的集結地，然後再派接駁巴士把旅客運到大阪市區。

安峰山說，他們實際目的是為了掩蓋一個基本事實：有一○四四名中國旅客在中國駐大阪總領事館幫助下迅速安全順利地轉移了，其中包括卅二名台灣同胞。