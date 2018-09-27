反制中國假新聞 我啟動國安控管

2018-09-27

府院嚴盯網路訊息騷擾 機動澄清並追查散布者

〔記者李欣芳／台北報導〕中國近來透過網路惡意散播假訊息，已衝擊台灣國家安全，高層官員昨指出，政府目前是由國安會進行中國等境外勢力網路爭議訊息的分析，國安系統在確定是來自中國方面的假新聞意圖干擾台灣社會後，若認為有需要因應，則交由行政院相關部會在最短時間內提出澄清、反制，以避免影響台灣社會的安定。

據悉，府院當前嚴盯來自中國方面的假新聞，機動予以反制。國安系統因應中方假訊息騷擾，主要是進行假訊息的內容分析，並輔以追查IP的地理位置。有關中國假新聞的內容分析，是分析散布訊息者究竟散布在哪些群組，相關群組人與人之間彼此的關連性，來判斷假新聞的真偽。

至於為何不直接追查IP位置？則是因IP可以偽造，先追查IP反而可能導致誤判。

相關官員指出，網路謠言、假新聞的氾濫，確實是當前各國在公共治理與社會穩定上的高風險因素，從錯誤的健康訊息、迷信到不實的公共事務謠言，乃至於以干預他國內政、選舉為目的的跨國性假訊息攻擊，各個層面的錯假資訊相當程度衝擊社會間的彼此信任，緊急狀況時也可能帶來嚴重的安全危機。

官員表示，政府團隊對於各種錯假資訊，都會在最短時間內予以更正澄清，並在網路上公告，方便國民查證。政府也要呼籲國人、民間包括媒體在內各私部門建立更嚴謹的訊息使用習慣與公共責任養成，對於不確定的訊息多查證，對於未查證的訊息不傳播，將有問題的錯假訊息帶來對國人健康、社會安全秩序的危害降到最低。

親中媒體恐成防「駭」漏洞

國安人士指出，由於台灣身處第一線，遭受中國網攻的頻率跟程度都高，但不像多數民主國家，媒體多半會主動集結與政府協力因應，例如國內有媒體與北京關係良好，部分甚至每年都有高層組團到北京，接受中國中央高層當面訓誨「反台獨」、「一個中國」之類的政治教條，因此在編採政策上，期待要跟其他民主國家一樣，配合迎戰假訊息，實在不敢多做期待。