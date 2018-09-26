張天欽風波 促轉會今討論是否懲處

2018-09-26

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會繼廿一日公布前副主委張天欽失言風波的首波調查報告後，今天將召開委員會，並在會後公布第二波最終的調查報告，據悉，委員會今將觸及是否進行責任追究與進一步懲處的問題。目前傳出有人認為張天欽事件確實是相當嚴重的失言，應有所懲處；也有人認為張已請辭以示負責，應到此為止。

促轉會發言人楊翠表示，有關今天定調的調查報告是否追究相關人員的責任或發布懲處名單，要由今天委員會討論後才能定調，畢竟促轉會是合議制。

促轉會廿一日公布的首波調查報告指出，八月廿四日會議在討論人事清查與除垢法的新聞處理過程，張天欽和部分與會人員言談涉及選舉、特定個人，雖非正式會議，但場合在會內，仍是嚴重失言，傷害轉型正義的工作進程。

據悉，促轉會最終的調查報告已完成，今天將向委員會提報對整個事件的判斷、詮釋與處置方式。有關處置方式，張天欽已在第一時間請辭，研究員蕭吉男、副研究員吳佩蓉已請辭獲准，另一副研究員張世岳請辭獲准，主任秘書許君如則申請歸建陸委會獲得同意。

不過，是否有責任追究與懲處名單，將由委員會定奪，楊翠說，目前還沒定論，要由委員會決定，除了促轉會專任委員，今天會議也要聽取其他兼任委員意見才能定調。