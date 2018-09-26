賴清德︰朝野合力治水 不要跳躍式攻擊

2018-09-26

〔記者林良昇、蘇芳禾、施曉光／台北報導〕行政院長賴清德昨到立法院提出治水專案報告，賴揆答詢時表示，不管哪個縣市，治水都有展現效果，希望政治人物、名嘴批評時能夠根據客觀數據，否則對治水人員不公平，也打擊社會對治水的支持，應朝野一同合作，不宜做跳躍式的攻擊，把政治口水轉為治水能量。

賴揆到立院提出「八二三中南部水災之治水機制專案報告」，對比上週五賴揆進行施政報告前遭杯葛，國民黨立委昨僅在賴揆上台舉標語，高呼「要治水不要口水」等口號，讓賴揆順利上台報告。

賴揆報告時點出水患五大致災原因及五大策進作為，呼籲朝野通力合作，把政治口水轉為治水能量；因應強烈颱風潭美動向，政院已提早做好各項防災整備作為。另外，他也請經濟部長沈榮津規劃，明年舉行治水檢討會議。

高市五千個坑洞 證明雨量夠大

國民黨立委費鴻泰質詢時質疑，民進黨過去在野，把水患責任推給中央，執政後推給強降雨，爭功諉過，並提到淹水後高雄市區道路出現五千多個坑洞。賴揆反駁指出，五千多個坑洞證明雨下有多大，因為中央和地方治水，高雄十五個滯洪池，光蓄水量就逾三百萬公噸。

民進黨立委賴瑞隆質詢時說，對於中南部水患，國民黨立委高呼治水無效，有不法情事，國民黨主席吳敦義夫人蔡令怡還說「老天有眼」，連吳敦義也附和，質疑中南部治水成效，是做政治口水攻擊。

吳敦義在市長任內也大雨淹水

賴揆表示，吳敦義是前任行政院長，他不方便評論，治水橫跨多位總統，吳也曾執行過治水預算應該很清楚。比較吳敦義過去擔任高雄市長時期，高雄市每遇大雨、颱風淹水的情況，不難從客觀情況看出來辛苦是有成果的；沒有百分百防災，但有達到減災效果。

賴揆強調，南台灣民眾淹水已很辛苦，社會各界要避免讓淹水民眾受到二度傷害，應用客觀數據討論，對後續治水精進才有幫助，否則每次都是用跳躍式的攻擊並不好。

對於賴揆提及吳敦義過去擔任高雄市長時，高雄市逢大雨必淹，國民黨發言人洪孟楷表示，賴清德不願面對問題，凸顯民進黨執政傲慢，他沒想到淹水才剛過，賴揆就忍不住在噴口水，令人感到寒心。

此外，院會昨處理報告事項時，親民黨團提案將一○八年度中央政府總預算、前瞻二期預算案退回程序委員會重新提出，院會無異議通過，退回程序委員會；賴揆表示，尊重立院決定。立法院長蘇嘉全今將對此召集協商。