美售3.3億美元軍機零附件》梅復興：美對台軍售推向正常化

2018-09-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國五角大廈廿四日宣佈總價值三．三億美元的對台軍售案，助我四款軍機籌獲五年份標準航材零附件。軍事專家認為，此次軍購案和去年相比，偏向「作業維持」例行性採購，而非「軍事投資」；但此次軍售採個別審查、通告原則，意味美國政府之中，支持對台軍售暨安全合作推向正常化的勢力，終獲致有意義的突破。

無懼中方壓力 不再化整為零

台海安全研析中心主任梅復興昨表示，美方上回對我出售軍機零件為二○一一年九月，但前美國總統歐巴馬政府執政後期，都採「化整為零」方式，將定期必須供售的「維持補保」軍品，分割成低於美國法定須通告國會門檻的金額，也就是每批五千萬美元以下「暗渡陳倉」，藉此迴避中共壓力。

梅復興在臉書發表評論說，雖美方出售軍機零件，表面上看起來沒什麼了不起，但此次未循過去十餘年的「包裹」模式，一口氣通告多項軍售，而是採「個別審查、個別通告」原則，意味著美國政府之中，支持對台軍售暨安全合作推向正常化的勢力，終於獲致有意義的突破，我方應樂觀其更進一步的正面發展。

前海軍教準部教官呂禮詩認為，此次美國對我軍售項目，偏向屬於維保現有軍備的「作業維持」，而非新添軍備的「軍事投資」。

至於為我「國機國造」著名案例的IDF經國號戰機，至今仍有部分零件須向美方採購，呂禮詩研判，這可能和當時台美共同研發時，美國控制部分關鍵零組件，或者是台灣當時軍工產業水平等因素有關。