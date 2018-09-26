接見阿米塔吉 總統：台美軍事交流將更緊密

2018-09-26

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對台美關係，蔡英文總統昨日接見來訪的美國前副國務卿阿米塔吉等人時表示，台灣積極推動國防自主，強化國軍戰力，捍衛國家安全。川普總統在上個月已簽署「二○一九會計年度國防授權法案」，未來在軍事交流上，台美將建立更緊密的夥伴關係。

總統接見包括阿米塔吉及「二○四九計畫研究所」執行主任石明凱等學者專家訪問團時指出，這段時間以來，中國對台灣不斷地加強打壓，更加引發國際關注。這也證明中國種種打壓行為，不僅影響兩岸現狀，也對區域的和平穩定造成威脅。她相信，所有關心亞太區域議題的朋友都不樂見這樣的情勢發展。

總統說，台灣在上個月和薩爾瓦多終止外交關係，阿米塔吉曾發表聲明，呼籲美國必須強化對台灣的支持。總統也再次感謝他對台灣的聲援。

美新軍售 府：續增國防投資

總統表示，今年五月我們成立了國家級國防智庫「國防安全研究院」，除要全面掌握戰略情勢變化，更要加強與區域內各國的對話，成為台灣對外交流、互動及合作的平台。藉由這次專家學者來訪，國防院和「二○四九計畫研究所」團隊有當面交流機會。她也期待，從這當中一起開創更多合作的可能性，也希望他們持續發揮影響力，給台灣最大的支持。

針對美國政府在美東時間廿四日核准新一批次對台軍售項目，並向國會提交通知，總統府強調，感謝美國政府對台灣國防安全的重視，以及堅定履行台灣關係法與六項保證的承諾。在此同時，我們會持續提高對國防的投資，強化國防工業與國防科技研發，並在國防安全在內的各項議題與美方保持密切合作。