互動熱絡 蔡政府上任後美方訪台逾2600人

2018-09-26

〔記者呂伊萱／台北報導〕根據外交部統計，蔡政府上任後，訪台的美方人士超過兩千六百人，每月平均近百人，包括十二名副助理部長以上層級的聯邦官員等；我國政府人員赴美考察人數，也超過一千五百人，次長級以上的中央政府官員就有將近九十人。外交部對此表示，台灣這一兩年與美國的關係的確有「全面性進展」，互訪情形是指標之一，另包括經貿、台美全球合作暨訓練架構與安全合作等觀察面向。

美副助卿以上訪台官員12人

美國「台灣旅行法」今年三月生效，開放台美所有層級官員互訪，為台美交流奠定法律基礎。而隨著政務職的國務院亞太副助卿黃之瀚在法案後來訪，ＡＩＴ新館六月落成時蔡總統出席致詞，提到台美關係將譜寫出「更好、更令人振奮的新章節」，總統於八月過境美國時，又獲「準出訪」的高規格禮遇接待；在在顯示台美關係持續有所進展。外交部長吳釗燮也直言，台美往來程度，比他曾經處理過的任何時期都還密切。

根據外交部統計資料，自二○一六年五月蔡政府上任至今年八月底，外交部接待的美方訪台外賓人數達二六三七人，其中副助卿層級以上的聯邦政府官員有十二人，包括國務院教育暨文化助卿羅伊斯；並有四十五名國會議員，如參議院軍委會主席殷霍夫等人；也包括七名副州長級以上的地方政府官員。

同時期，我國政府各機關人員赴美考察人數，也達到一五八○人，包括八十九名次長級以上的中央政府官員，例如蔡總統及外長過境美國、陸委會主委陳明通、衛福部長陳時中及科技部長陳良基等；包含立法院長蘇嘉全與四十七名各黨立委，以及十四名地方副首長層級以上的官員，如高雄市長陳菊及台中市長林佳龍等人。

外交部發言人李憲章說，台灣這一兩年來與美國的關係的確有「全面性進展」，觀察指標則有多個層次，包括我高層過境美國時，所受到的接待與禮遇提升、媒體採訪準則放寬等。經貿方面，不僅台灣方面積極參加「選擇美國高峰會（Select USA）」，農產品等的經貿採購團也著力很深，互動頻密，台美全球合作暨訓練架構（GCTF）機制也運作地越來越成熟。

李憲章並說，另包括民眾最有感的我與美國簽署各州免試換駕照協定，目前已經完成簽署廿九州，預期還會繼續增加。或例如台灣成為東亞第三個、全球第十二個加入全球入境計畫的夥伴，得以快速通關等，都是政府在台美「互信夠且基礎強」的情形下，持續推動的延續性工作。