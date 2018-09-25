台人領居住證 時力提案無選舉權、註銷戶籍

2018-09-25

〔記者楊淳卉、邱燕玲、林良昇／台北報導〕因應中國開放台灣民眾申請居住證，立院時代力量黨團提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例部分條文修正草案」，明定領有港澳台居民居住證者，須主動申報，且喪失在台灣地區選舉罷免、創制、複決、擔任軍職、公職等權利，並註銷台灣之戶籍登記；但只要放棄持用港澳台居民居住證，即回復台灣人民身分及相關權益。

時力修法版本，將領有「港澳台居民居住證」者，比照現行條例中針對在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照者之規定，進行同樣的權利限制；但其因台灣人民身分所負之責任及義務，不因而喪失或免除。

草案說明指出，居住證之內涵及作用皆與中國身分證相似，可視作中國公民身分證明，我國即應提出相應作為，防堵中國取巧我國法制，遂行其未統先治之統戰目的。

領證30日內應申報、猶豫期為2個月

草案增訂，領有港澳台居民居住證者，應於領用居住證的三十日內向主管機關申報。若未申報，處新台幣六千元以上、三萬元以下罰鍰。草案也明定「猶豫期」，在新法施行的兩個月內，已領有港澳台居民居住證者若能主動註銷放棄居住證，免喪失在台灣地區設有戶籍所衍生相關權利。

對此修法草案，執政黨內審慎以對，即使內部已有民進黨立委王定宇等提案主張對申請中國居住證者「除籍」，但因高層尚未定調，如何修正兩岸關係條例，還須內部整合後才會統一口徑。

此外，民進黨團總召柯建銘昨表示，執政黨選前不會推爭議法案，開議後就是希望讓行政院長賴清德在立院順利上台、完成施政方針及施政報告，展開總質詢，並審查相關預算案。

立法院今邀賴揆提出八二三中南部水災之治水機制專案報告並備詢。國民黨團書記長曾銘宗表示，治水專案報告是國民黨團所要求，不會杯葛，會讓賴揆順利上台報告。至於賴揆週五的施政報告，因促轉會爭議未解，國民黨恐不會輕易放行。