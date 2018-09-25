防突襲 台東、清泉崗將建陸航基地

2018-09-25

〔記者羅添斌、涂鉅旻／台北報導〕為防範遭到共軍可能採取的猝然攻擊，有效疏散保存戰力考量，軍方官員指出，陸軍司令部決定投入十六億六千萬元經費，要在台東豐年基地新建陸航直升機基地，並在台中清泉崗基地內設立陸航直升機的新式棚廠，屆時，AH64E阿帕契及AH1W超級眼鏡蛇等各型攻擊直升機，都將常駐兩處基地。

明年度國防部公開預算書顯示，陸軍要在陸航台東豐年基地新設各型陸航直升機的機訓場，投資金額達九億三三六三萬兩千元，一○八年度起至一一二年度前完成。

豐年基地建機訓場 清泉崗設新式棚廠

官員表示，陸航台東豐年基地完成後，包括阿帕契及超級眼鏡蛇等型攻擊直升機，可運用花東縱谷地形，因應遭共軍猝然攻擊時的緊急疏散，並保持戰力；此外，因應未來災害防救需求，新建基地未來可做為軍方救災的前進指揮所，以發揮救災指揮功能。

在台中清泉崗基地部分，將設立陸航直升機的新式棚廠，明年投入預算經費為七億二九六七萬五千元，同樣為明年度起，至一一二年完成。

官員表示，目前陸航的AH1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，已進駐台中清泉崗基地一段時間了，但都是借用空軍的棚廠使用。明年起在清泉崗基地進行設施新建工程後，可使各型陸航直升機有更適當的儲放空間，確保裝備維護效能，並縮短保養人員檢修時效。

此外，官員透露，國慶籌委會規劃在十月四日說明今年國慶大會各項安排，其中亮點是由空軍的慢速機，包括C130運輸機及P3C反潛機，將會在總統府上空衝場，讓民眾感受軍機衝場的震撼及魅力。

美台國防工業會議 軍備副部長張冠群領軍

至於十月在美登場的台、美年度軍事交流重頭戲「美台國防工業會議」，儘管主辦單位美台商會邀請國防部長嚴德發與會，但經評估情勢發展後，國防部決定依照慣例，由軍備副部長張冠群上將率隊出席。我代表團將由政、產、學界人士組成，除官方論壇，民間廠商也將另安排行程深化交流。

據悉，軍方針對此會議，已初步研擬雙方研討重點項目，預料工業合作專案（ＩＣＰ）將有較密切的討論，並尋求獲得符合我方需求的技術移轉機會。

蔡英文政府全力推動「國防自主」政策，部分關鍵技術仍須倚靠外援，不過，美方今年上半年同意將愛國者三型飛彈部分製程技術轉移給我國廠商，促使我國廠商具備生產軍規航太、國防等級零組件的能力。雖軍方稱此舉為民間廠商之間的合作，對此樂觀其成，但事實上，美商經過美官方首肯後，才確立此合作機制。