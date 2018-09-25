焦點評論》中國的拿手絕活

2018-09-25

記者鄒景雯／特稿

美中新一波的貿易大戰昨天凌晨再度開打。這趟，除了拿關稅當武器，美國終於領教到中國的「罵戰」、此一北京的拿手絕活。這種罵倒你、罵死你的招數，即使是美國的中國問題專家，恐怕都該與台灣多多切磋，才能更透澈地知其然，並知其所以然。

所謂的「罵戰」，文雅一點叫宣傳戰。在檯面上，中國國務院已經最新發表長達三．六萬字的白皮書，這份名為「關於中美經貿摩擦的事實與中方立場」的論述說帖，保證老美讀完，一定頭昏眼花。除了公開指控華府「霸凌」北京，中國還深入敵人的心臟，特意跑到川普的票倉去花錢登廣告，放大美國商界的批評，例如挑撥川普政策讓愛荷華州黃豆農蒙受傷害等等。以上算是「明槍」，北京更多的是「暗箭」。由於美國十一月期中選舉在即，業已傳出在國安會主導下，美國政府近期將公布其所掌握有關中國對美進行網路攻擊、影響選情、竊取機密等惡意滲透的證據，向美國選民與國際社會揭發惡行。

換句話說，這場美中大戰，經貿與政治交纏，已經互為表裡，中國在貿易上對弈的籌碼有限，因此格外想藉著干預美國選舉，來牽制川普，讓自己能鬆口氣；而意識到刻正兩面作戰的川普團隊也不是省油的燈，決定同樣在文宣上正面迎戰，強力反制，是他們的因應對策。

從這些現象中，我們不難歸納出，習近平政權同時間發動的網路資訊戰，既指向美國這個大戰場，也對準了台灣這個小戰場；白宮國安顧問波頓最近直率表示會與台灣在內的盟邦合作對付中國，背景原因在此。

其實，以台灣七十年來與對岸打交道的經驗，應該比任何一個國家都了解，中國共產黨本來就是靠宣傳戰起家的。他們對於權力心理學及政治宣傳的洞悉，起源於共產革命時代，不僅在一九四九年，以精擅心理戰、敵營滲透、內部搞破壞及散布假新聞，搞垮國民黨，完成了中國的統一，甚至在此後的數十年來，經由心理戰術、政治宣傳的不斷磨練，更是有效箝制中國人民思想及言論自由，確保中共政權穩定的重要武器。

二○一六年一份從中國官方輿情管控中心曝光的內部會議錄音，就證實了這個觀察。根據該次錄音內容透露，在中宣部和公安部的一次輿情引導座談會上，針對天津審判維權律師、雷洋案、連雲港核廢料廠事件中的「輿情引導」工作，認為執行得非常成功，透過訊息封鎖、風向引導，有效平息民眾群體抗爭，「河蟹」爭議，進而對幹部「發放獎金」，可見他們的治國模式。

隨著中國政府運用訊息操弄內部社會的經驗越來越純熟，後來食髓知味，開始逐漸把這種手法用來對付外部的挑戰上，因此讓民主國家飽受其害。特別是現今的世界，有很大一部分是由網路所布建，屬於心理層次的世界，是由情緒所主導，幾乎每個人都被網路連結，而且訊息大量流竄，使得心理戰的技術變得更有威力。也就是說，這個資訊戰的世界舞台，更適於中國施展權力心理學及政治宣傳，遂行其跨海與跨洋的攻擊。事實也指出，中國的對外網戰早已如火如荼地開打。

面對中國施展其拿手絕活，美國政府放話他們已經準備好了，未來的交鋒可以預期。對於台灣而言，則是社會共識與法制化作業，必須跟上腳步。這個問題，當年父祖被趕出中國的國民黨徒子徒孫，應該不會罹患歷史健忘症才對。