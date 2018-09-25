NCC英文名稱有「National 」 中國也要打壓

2018-09-25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕亞太經濟合作會議（APEC）十一月將於巴布亞紐幾內亞登場，中國欲以「一中原則」打壓台灣外交空間。據透露，中國已先於九月三日至七日在巴紐舉行的「APEC婦女與經濟論壇」使出賤招，以國家通訊傳播委員會（NCC）出現「國家」一詞，要求我國代表不得參加會議，所幸巴國拒絕無理要求，台灣才順利與會。

「APEC婦女與經濟論壇」主辦國巴紐 拒無理要求

政院官員指出，APEC領袖會議還沒登場，中國就先在「APEC婦女與經濟論壇」部長級會議搞小動作，阻擾由NCC主委詹婷怡率領的政院性平處代表團，理由是「National Communications Commission」的「National」是指國家，抗議違反一個中國原則。

據了解，中國找碴無所不用其極，針對詹要在「高階政策對話會議」發表演說，就以NCC主委頭銜內含「國家」一詞提出反對，經我國交涉抗議，主辦單位認定中國要求不合理，最後不予理會，沒讓中國詭計得逞。

政院官員提及，APEC已有非常完整的運作方式，中國想要「一中原則」塞進來，本身就與APEC規則相違，其他成員國不可能接受，APEC是討論區域經濟發展及合作，不是討論「一中原則」議題，台灣一定會反對這種政治操作，中國手法無疑是緣木求魚。