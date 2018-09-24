《冷眼集》 「一家親」

2018-09-24

記者鄒景雯／特稿

政治就是生活，政治上難解的問題，用日常的處事態度去理解，經常可以一通百通。這個簡易的方法，也總是能輕鬆拆解政客的話術，迅速掌握其核心本質究竟所欲為何。

打個十分尋常的比喻，一戶小康之家，隔壁不巧住了個惡霸，家裡女兒每回出門，都會受到鄰家暴發戶的侵擾、甚至強暴脅迫，為人父母者應該怎麼辦？一，帶領全家奮力抵抗；二，報警處理；三，假裝不知道；四，笑稱：「一家親」。

試答上述這個假設性問題，可以測試一個人的生存哲學與行事方法，進而放大為一個國家的領導菁英群，他們的抉擇，以及適格性問題。為什麼一定要用女兒來打比方，因為國格、尊嚴、群體利益，凡涉及公共財的範疇，大家都想享有，卻最好不要由我來負擔，這也使得政客在進行出賣行為時，經常可以不痛不癢，甚至獲好評。例如大家都要國防，卻不想當兵一樣。因此非得用自己最珍視的女兒來設想，才能透徹明白大家對於責任的定義。

前題選擇第一個選項者，以小搏大，風險很高，但是勇氣可嘉；選擇第二個的，知道力不如人，於是尋求外力保護，但是公權力能否彰顯，以及是否引來惡霸更大的報復，則是可能的變數；選擇第三個的，無計可施，乾脆裝睡，女兒被擄去凌虐，當成保全家平安的必要成本。至於第四個選項，主動到對門去親善，自認是給人面子，虛以委蛇，女兒出門就改成忍氣吞聲、接受調戲。

在現實社會，正常的多數父母應該是第一與第二的複選；既不容惡人挑釁，也想盡辦法向外求助，怎麼可能讓寶貝女兒的一根汗毛受到傷害？後面兩個選項的父母，肯定受到女兒唾棄，多數會自慚形穢，抬不起頭來，倘若反而振振有詞，自認解決了兩家的困境，打開了雙方的僵局，甚至沾沾自喜是唯一能與惡霸對話者，這成了什麼樣的人格？

兩岸一家親，同樣應該放在這樣的思考模式下去檢驗。唯有這樣看待，才有可能進一步洞悉：為什麼有人會把港澳台居住證看成是等同美國綠卡。事實上按照中國的設計與規定，很顯然，這是一個「類國民化」的重大轉折；然而綠卡持有者，依美國法律規定仍是「外國人」，因此設限離開美國不能超過六個月等，如果一定要比照，應該是美國國籍還比較接近。

在台灣，擁有雙重國籍者不得擔任公職，這是涉及國家忠誠度的基本條件。早年，擁有美國籍，被蔣氏父子當做「落跑」的象徵，現在，因為各種理由直接去敵對的中國領證的，其權利義務關係，怎麼可能不做檢討？「一家親」脈絡的恐怖在此。