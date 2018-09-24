美戰院培育盟邦將領 我軍事交流重要管道

2018-09-24

記者羅添斌／特稿

退輔會主委邱國正獲選列入美國陸軍戰爭學院名人堂，赴美接受該院表揚。美國陸軍戰爭學院創校迄今已有百餘年歷史，為美國陸軍及世界各國培育出無數優秀的高階將領，我國每年都會派員就讀進修，與各國具發展力的中高階軍官同窗就讀，這項進修管道極富國際軍事交流的開拓性，政府高層應更加重視並且提供資源，打造出特殊領域的國際空間。

美國為軍職人員提供各項深造教育，除設有國家戰爭學院，由文人及軍職人員共同進修就讀外，軍職部分更有陸軍戰院、海軍戰院、空軍戰院及陸戰隊戰院等；其中，美國陸軍戰爭學院歷史最為悠久，成立於一九○一年，目前校區位於賓州卡萊爾鎮卡萊爾營區，已有一百多年歷史，畢業校友人數也最多。

美國陸軍戰院自一九七八年開始招收盟邦國家學官，至今共有一六一三位外籍學官畢業，由於畢業學官在美國軍方以及各國軍事部門的發展都十分良好，院方因此設「名人堂」制度，以表揚具有傑出表現及貢獻的畢業校友，邱國正是第六十八位列入該院名人堂的畢業校友。

一位曾在美國陸軍戰爭學院就讀的退役將領回憶，他就讀期間的同期學官就有三百餘人，其中，外籍學官約有六十餘人，還曾有一位來自拉脫維亞的學官同學，在校期間就被發佈返國後要出任該國國防部長，因此一畢業就獲選為戰院名人堂之列，同期同學之間無論是出任要職或是退伍卸任，也都還有聯繫，成為台灣特殊的外交管道。

台灣在各個國際場合上無不受到中國強烈打壓，但在軍事交流上，反而因為各國對中國擴軍威脅區域和平感到強烈反感，近年來與台灣的軍事交流及合作活動逐年增加，邱國正獲選列入美國陸軍戰爭學院名人堂就是一個政治風向的指標，也正可提醒政府高層，應該對於派員前往美國各個軍事院校、美國三軍各個戰爭學院就讀機制，提供更多的資源，以創造出未來更多的國際合作空間。