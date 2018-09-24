鞏固台梵邦誼 我方多管齊下

2018-09-24

〔記者呂伊萱／台北報導〕教廷上週六與中國簽署臨時性主教任命協議，為梵中對話歷史性進展。外交部多次重申，該協議簽署僅針對教務，不影響教廷與我邦交；我方也多管齊下鞏固台梵邦誼，除了教廷駐台使館舊址改建有望於近期動土，政府高層也規劃由副總統陳建仁率團，出席教廷舉行的已故教宗保祿六世等人之封聖典禮。

教廷官方媒體「梵蒂岡新聞」上週六主動宣布，教廷已與中國針對主教任命問題，簽署一份臨時性協議；中國外交部也發出簡短聲明宣布此事。中國強調中梵雙方將繼續保持溝通，推動雙方關係改善進程，繼續向前發展。

梵中對主教任命臨時協議 我速因應

梵中關係有所突破，立委與學界擔憂將影響教廷與我邦交。不過此項協議主要推手、教廷國務院長帕洛林在協議簽署前指出，該協議是關於主教任命，與台灣的外交沒有關係，梵蒂岡仍在外交上承認台灣。協議簽署後，教廷發言人柏克也強調，該協議不具政治涵義，僅牽涉教會內部事務。

除了教廷公開保證維繫與台灣關係，我方也多管齊下鞏固台梵邦誼，政府高層正在規劃由享譽聖騎士頭銜的副總統陳建仁率團，出席於教廷舉行之已故教宗保祿六世及遭暗殺的薩爾瓦多主教羅梅洛等人的封聖典禮。

此外，教廷駐台大使館前年遷離台北愛國東路舊址，改至和平東路大樓內辦公。當時外界多次傳聞教廷與中國洽談建交事宜，使得搬遷一事被視為邦交不穩徵兆。不過搬遷實因原建築物將進行改建，據悉相關行政程序正在緊鑼密鼓持續進行中，相關部會也積極協助，希望加快腳步，可望於近期動土。

教廷近年與我也接連舉辦盛事，包括二○一六年教廷與故宮合辦「天國的寶藏︱教廷文物特展」，是教廷文物首度大規模赴海外展覽；二○一七年，法務部調查局與教廷金融資訊處簽署「洗錢犯罪及資助恐怖主義金融資訊交換合作備忘錄」，是教廷與亞太國家合作首例；二○一七年，教廷主辦的「海洋使徒世界大會」也首次在台灣高雄舉行，教廷促進整體人類發展部長塔克森樞機主教親自來台主持大會。