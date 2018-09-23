梵蒂岡「宗教就是他的政治」

2018-09-23

程建人 籲政府謹慎應對新局勢

〔記者彭琬馨／台北報導〕對於梵蒂岡與中國簽署主教協議，前外交部長程建人昨晚直言，協議簽署意味著中梵關係「有明顯進展」，儘管梵蒂岡表示，協議無涉政治外交，但對梵蒂岡來說「宗教就是他的政治」，呼籲政府仍須謹慎應對。

高英茂︰台灣應速擬定新策略

前外交部次長高英茂受訪時也說，中國已成為世界第二大國，並運用政治與經濟力量在全球發揮影響力，「梵蒂岡遲早也會發生變化」；高英茂認為，台灣應儘速擬定新的策略，別再執著與中國進行邦交國競逐，以民主成就宣揚台灣在國際社會中存在的必要性，才能繼續生存下去。

程建人受訪時憂心表示，自古到今，政治與宗教無法完全切割，儘管梵蒂岡宣稱，協議未談及台灣，中梵間也仍有許多細部問題要解決，但簽署協議仍是雙邊關係「向前邁進一大步」；他強調，對梵蒂岡來說，宗教就是他的政治，對中國來說，宗教也影響政治，政府不可不謹慎。

程建人分析指出，此次雙方能達成協議，必定是中梵兩邊都做了某種程度的妥協；他認為，未來中梵關係要有所進展，關鍵應看中國國家主席習近平的態度。

程建人同時提到，他相信政府能做的應該都有盡量在做，但國際政治終歸還是現實，「就算是教宗也跳不出國際政治」，提醒政府還是要審慎面對這個新局勢。