中梵關係有進展 台灣應警覺

2018-09-23

簽主教任命臨時協議

〔記者彭琬馨、施曉光、鍾麗華／台北報導〕梵蒂岡昨宣布與中國已就主教任命問題簽署臨時性協議，但並未公布協議內容細節。外交部對此表示，此協議無涉政治外交，更不影響台梵間已邁入第七十六年的邦交關係；政府已規劃十月中旬派團訪梵，出席先教宗保祿六世的封聖典禮。

針對中梵就主教任命達成協議，立法院國民黨團總召江啟臣表示，中梵達成爭議多年的主教任命框架協議，首要意義不在台梵關係的影響，而是中國一千二百萬名天主教徒在主權與宗教爭議的平息，對於中國統治正當性、穩定性及西方國際形象的加分；江說，雖然短期不能直接論證為對台梵關係的零和傷害，但中梵關係進展的最大障礙與分歧，確實已經得到排除，台灣方面需要有所警覺。

民進黨立委王定宇受訪則說，據了解，教廷公布協議前，有先正式告知台灣，並向台灣表示邦誼不變；他認為，中梵間已就主教任命達成協議，但中共政權對所有宗教的控制，有著不容放鬆的嚴管政策，要達到教廷的標準，還是有段距離。不過王也提醒，梵中達成協議，對台灣在歐洲唯一的邦交關係，確實是件值得注意的負面風向。

中國首度承認教宗領袖地位

我國駐教廷大使李世明則表示，協議非常重要的意義是中共首度承認了教宗在中國天主教的領袖地位，打破了「外國勢力不得干預中國內政」的八股教條；他認為，此次協議破天荒承認教宗在中國天主教的領袖地位，中共展現出的彈性對於在中國的其他宗教的發展也具啟發作用， 相信將逐漸促進中國的宗教自由。

李世明也呼籲，從這個意義來看，中共面對兩岸問題也應勇於修正違背事實的所謂「一個中國」教條，展現更大的彈性，恢復兩岸理性良性對話，才能真正有利區域與世界的和平穩定，嘉惠台灣與中國的繁榮發展。

陸委會對此表示，中共當局持續嚴控宗教、剝奪人民信仰基本人權，各宗教信仰者均陷入劇烈苦難；期盼該項協議能真正改善中國大陸天主教主教任命、牧靈與宗教自由，避免政治干預與箝制等問題，政府將持續關注該協議執行及中國大陸宗教發展。