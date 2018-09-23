林飛帆︰柯挺一家親 中滲台缺口

2018-09-23

〔記者彭琬馨、蘇芳禾、黃建豪／台北報導〕自英國倫敦政經學院政府系碩士班畢業的太陽花學運領袖林飛帆，近日投書「外交家」雜誌（The Diplomat），直指台北市長柯文哲上任不久後支持的「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」，可能轉變成中國滲透台灣的潛在缺口。

林昶佐也嗆柯︰中國居住證不是綠卡

同樣屬太陽花學運世代的時代力量立委林昶佐，昨也反對柯文哲將中國居住證等同美國綠卡的說法。林昶佐說，居住證不是綠卡，中國也不是美國。中國為世界上唯一宣稱要併吞台灣的國家，怎能與美國等其他國家平常視之？他直言，中國開放台灣居民申請居住證，「就是為了模糊台灣與中國公民身分的界線，混淆台灣與中國的關係」。

本屆市長選舉，柯文哲獲得太陽花學運世代的大力支持，但年底尋求連任，柯卻接連遭受太陽花學運領袖的批評。

不過，對於林飛帆等人的意見，柯文哲昨僅透過台北市政府發言人劉奕霆回應稱，他們尊重各界人士的發言。

「外交家」雜誌廿日刊出林飛帆的投書，文章提到由於年底縣市長選舉逼近，台灣致力抵抗中國侵略擴張主義的努力正受到挑戰，這項挑戰不僅來自中國，同時也來自國內。

林飛帆指出，民進黨政府自二○一六年執政以來，總統蔡英文拒絕接受「九二共識」，在這個背景下，柯文哲為了滿足北京政府的要求，提出的「兩岸一家親」，可能會為台灣反制中國侵略的決心帶來不確定性。林也說，柯將自己「成功打破國民黨壟斷台北市局面的壯舉，轉變成中國滲透台灣的潛在缺口」，是再諷刺不過的事。