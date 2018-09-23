五星共產寺拆定了 比丘尼感謝護台尊嚴

2018-09-23

魏明仁交保又升五星旗 「反正要拆了 讓他再囂張幾天」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「五星共產寺」負責人魏明仁，前天暴拳痛毆彰化縣府前來執行斷水斷電的官員，被警方逮捕送辦，深夜以十萬元交保，昨天一早他以柴油發電機發電，以擴音機播放中國國歌，聲音比以往大聲。隔壁的舊「碧雲禪寺」比丘尼被吵到已經習慣，她們說，讓他再囂張幾天，反正過幾天就要拆了。

比丘尼特別讚許縣長魏明谷的斷水、斷電措施，也謝謝縣長幫她們討公道；一位師父說，事情到這個地步，一定得拆，雖然會不捨，但為了佛門尊嚴和國家尊嚴，她支持拆掉，畢竟違建就是違建。

前天深夜魏明仁回到「五星共產寺」，昨天一早升旗典禮又將中國國歌放得響聲震天，因建物已遭斷水斷電，且後山可聽到柴油發電機隆隆作響，研判是自行發電擴音。

升旗都要拍攝 議員質疑向中領作業費

魏明仁每天早晚都進行升旗，升旗時都有自己人在拍攝。縣議員許書維質疑，他們以升五星旗向中國涉台單位領取作業費，並呼籲檢調應清查其資金來源。

對於向執行公務的官員施暴，魏明仁昨仍拒絕道歉，他說，這是中華人民共和國的土地，他不承認中華民國，執行斷水斷電後就是「二水基地」的敵人，所以他無需道歉。

彰化縣建設處長劉玉平指出，文化局本月十一日確認碧雲禪寺的歷史建築範圍後，其餘建築物屬山坡地違章建築，有水土保持與坡地災害之虞，且近兩千八百平方公尺範圍屬實質違建，無法補照，必須強制拆除。至於產權爭議，除有證據保全之必要，都與違建拆除無涉。