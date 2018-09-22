緬懷黃昭堂 紀念公園啟用

2018-09-22

〔記者楊金城／台南報導〕台南市七股區龍山里海岸遊憩區黃昭堂紀念公園，昨天啟用，為台灣主權運動留下歷史見證。總統府秘書長陳菊代表總統蔡英文出席，在紀念公園開幕啟用前，先到七股納骨堂黃昭堂的塔位前向這位民主前輩獻花致意，陳菊還拿出平板電腦播放日本歌手美空雲雀的名曲《昴》，這也是黃昭堂生前最愛的一首歌，以表達對他的懷念。

位於台南七股

陳菊出席追思

黃昭堂畢生從事台灣民主運動，曾任台獨聯盟主席，二○一一年逝世，昨天是他的冥誕。「黃昭堂紀念公園」是首座以紀念台灣主權運動人士為主題的公園，包括黃昭堂的兒子黃正澄、台南市代理市長李孟諺、內政部次長陳宗彥、台獨聯盟主席陳南天、前台南市長張燦鍙、國策顧問黃崑虎、民進黨台南市長參選人黃偉哲等出席。

陳菊說，黃昭堂過世七年多，蔡總統承擔責任，突然感到說不出的孤單，因為過去總統遇到困難時會向昭堂仙請益，昭堂仙就像「桶箍」，在台灣艱困時刻凝聚各方力量，如果歐吉桑還在，他一定幫忙總統。

陳菊表示，黃昭堂一生為台灣打拚和貢獻，實在真偉大，讓人有說不出的懷念，催生黃昭堂紀念公園的行政院長賴清德因公務無法出席啟用，也覺得很可惜；黃昭堂為台灣打拚和堅持的精神、意志、理念，值得後輩追隨他的腳步繼續打拚下去。

黃偉哲則講了一個小故事，多年前在台北火車站看到黃昭堂一個人在分送文宣，宣揚台灣主權運動的理念，他覺得感動，就主動幫忙分送，昭堂仙為台灣主權理想堅持的背影一直在他腦中縈繞。

黃昭堂紀念公園斥資近三千萬元興建，其中黃昭堂雕像左手握書表示他長年研究與著作，右手高舉象徵一生為台灣的精神。