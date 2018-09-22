國民黨團杯葛 立院開議首日空轉

2018-09-22

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、施曉光／台北報導〕立法院第九屆第六會期昨天開議，國民黨團一早就占領議場主席台，要求促轉會全面停止運作、行政院長賴清德對促轉會等事件道歉，朝野溝通無共識；在國民黨團杯葛下，院會空轉，賴揆也無法在開議日上台施政報告及備詢。但賴揆在書面報告中回應，不會因為個別事件而改變促轉會獨立、公正、客觀的角色。

朝野溝通無共識 賴揆無法上台施政報告

立院開議日，國民黨團占領議場主席台，並提出多項訴求，包括行政院長賴清德針對促轉會事件、八二三南部水患事件、多個機關行政不中立等議題道歉；促轉會應全面停止運作，接受外部調查。

國民黨團總召江啟臣表示，國民黨要求賴揆在國會針對「張天欽們」做出公開道歉，並承諾徹底清查、掃除行政機關裡面所有的「張天欽們」。

民進黨團總召柯建銘指出，國民黨團希望賴清德針對促轉會事件道歉，這點沒有問題，賴之前就曾對促轉會案道歉。民進黨團書記長鄭運鵬說，國民黨團不相信促轉會的內部調查報告，但對於民進黨提議在立法院司法及法制委員會之下成立調閱小組，卻又不接受。

對於促轉會主委黃煌雄未列席議場，柯建銘受訪時說，黃煌雄是和解派的，但國民黨只會羞辱他，他是要來備詢的，「以和諧為要」；只要順利開會，黃煌雄就會進入議場，未現身主要是不希望引起大家衝突。

此外，國民黨主席吳敦義昨出席「北北基市長候選人台灣影視界後援會」造勢活動時，拿張天欽事件與總統府最近爆發女武官與總統隨扈發生婚外情大做文章。

吳敦義說，「張天欽要當東廠，先把自己割掉吧！魏忠賢是沒有那個『東西』的，割掉才不會發生隨扈與武官嘛！對不對，割掉最好嘛！」最後他說，「講太監太沉重，好，我不講了！」