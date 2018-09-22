促轉會調查報告：張天欽嚴重失言 不因一人成「東廠」

2018-09-22

四人請辭 一人歸建

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前促轉會副主委張天欽失言事件引發軒然大波，促轉會調查報告昨日出爐，強調張天欽等人私下會議言行確有失當，共四人請辭、一人歸建，但促轉會屬於合議制機關，過去、現在與未來都不可能因一人成為「東廠」，續推人事清查法案不會停止。

調查報告指出，八月廿四日會議，在討論人事清查與除垢法的新聞處理過程，張天欽和部分與會人員言談涉及選舉、特定個人，雖非正式會議，但場合在會內，仍是嚴重失言，傷害轉型正義的工作進程。

談話內容 查無交辦

報告強調，當天會議屬於非正式會議談話，促轉會在訪談、查閱會議紀錄、各組工作內容後，「均查無證據證明，該談話內容有變成具體指令或交辦事項」。

促轉會提及，當天部分言論非常不妥適，無論是將他人嘲笑自身機關的話語提出來談論，或國會互動推演的不當類比，皆與轉型正義價值相違，在執行職務的態度上有待檢討。

促轉會委員兼發言人楊翠說明，副主委張天欽在第一時間請辭，研究員蕭吉男、副研究員吳佩蓉已請辭獲准，另一副研究員張世岳辭呈，主委黃煌雄已批准，主任秘書許君如則申請歸建陸委會，獲得同意。

調查報告提出三大策進作為，分別為「導正轉型正義觀念之偏差、堅守行政中立上不容有瑕疵、強化組織內部協調與溝通」，並就行政疏失徹底檢討，提出改進方案與社會對話，持續堅定推動轉型正義。

促轉會並強調，轉型正義非個別黨派工具，也不該被反對者、前威權政黨化約為黨派鬥爭，進而迴避自身責任清理，不會因這次的風波，就停止對加害者體系與加害者責任的討論。

此外，對於國民黨政府殘殺迫害「鹿窟事件」政治受難者，監察院前天提案籲請促轉會針對一三一位有罪判決村民撤銷前科，並為六名遭刑求受害者冤案平反；楊翠表示，一三一位鹿窟事件村民將列入十月第一波判決撤銷名單，至於六名遭刑求村民，後續將依職權展開調查。