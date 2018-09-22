吳︰蔡三隻小豬違法 國民黨未清算

2018-09-22

批蔡鬥國民黨 報應到自己身上

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨出席「北北基市長候選人台灣影視界後援會」造勢活動致詞時，指控蔡英文總統二○一二年競選時的「三隻小豬」募款違法，可是國民黨沒有清算她，反觀蔡英文執政兩年多來，卻清算鬥爭國民黨，不過現在已經「回報」到自己身上，日前嘉義、台南、高雄大雨一下，到處淹，蔡英文搭雲豹裝甲車勘災，被嘉義農民喊下車。

民進黨反批吳 坐實以黨領政思維

吳敦義表示，國民黨當年在立院有多數席次，連推動修憲都可以，「但是我們沒清算、鬥爭民進黨，那怕就是她違背政治獻金法，搞所謂『三隻小豬』，這小豬是完全違法的，你到底放多少錢，沒有人知道，沒有記錄，她如果要買票、要行賄也是可以的，豬還有很大的，不是只有小豬，也可以塞支票、塞美金，它是完全違法的，可我們沒有去清算她」，沒想到她這兩年多來是用多麼狠的態度來清算、鬥爭國民黨，現在等於回報到自己的身上來。

吳敦義還說，嘉義、台南、高雄大雨一下，到處淹水；雨結束後，到處坑洞，報紙登了「千坑之城」，在台南、高雄有七、八千個坑，就連中型拖車都會陷入，「為什麼會這樣？很簡單，當然是偷工減料」，「就是用廢棄物去填的，一定是貪贓枉法」。

對於吳敦義的批評，民進黨發言人吳思瑤回應，政府依法行政， 民進黨不認同吳敦義的「清算說」，也不會指揮政府部門遂行政黨政治目的，吳的說法正坐實了國民黨傳統「以黨領政」的思維。