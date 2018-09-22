宜縣長選戰》陳歐珀 林姿妙 連假前拚場

2018-09-22

陳歐珀 蘇澳掃街

〔記者游明金、江志雄、張議晨／宜蘭報導〕中秋節將屆，宜蘭縣長參選人昨趕在連假前頻頻出招，爭取縣民的支持。民進黨參選人陳歐珀晚間在蘇澳召開政策說明會，最近他與民進黨團隊頻頻下鄉巡迴座談，與選民面對面溝通；國民黨參選人林姿妙出席羅東鎮中秋同歡晚會，支持者頻頻為她加油；無黨籍縣長參選人林信華則趕到台北市府轉運站，向返鄉過節民眾賀中秋。

民進黨陳歐珀昨天下午在蘇澳掃街，晚上在蘇澳舉辦政策說明會，並參加當地社區秋節晚會；陳喊出「活力宜蘭、進步新政」的政見，以便捷交通、活力經濟、美善城鄉、多元文教、全齡福祉及廉能開放等六大面向，要將宜蘭打造成「生活大縣」。

對於選情，陳歐珀說，「謹慎樂觀，全力以赴」，他的選情緩步上升，黨內也完成整合，主要對手有明顯下降趨勢。他會結合五合一參選人，分進合擊共同發揮力量，有自信會贏得勝選。

林姿妙 羅東造勢

昨晚的羅東鎮中秋同歡晚會，由新住民亞太服飾走秀開場，連當兩屆羅東鎮長的林姿妙也參加活動向鄉親賀節，支持者也預祝她高票當選。

林姿妙標榜八年來羅東公共造產多年都是全國第一、羅東財政由虧轉盈、舉辦全國知名的藝穗節等大型活動，喊出「從羅東經驗拚出宜蘭好生活」、「選會做事的人」訴求，爭取選民認同。

林信華曾在國民黨籍前縣長呂國華任內，擔任宜蘭縣副縣長，曾任國民黨宜蘭縣黨部主委，因違紀參選被國民黨開除黨籍。無政黨奧援的他，昨晚趕到台北市府轉運站，問候返鄉過節的縣民，爭取支持。