假停水通知》自家人烏龍 台水道歉

2018-09-21

〔記者蔡宗憲、許國楨、蔡淑媛／綜合報導〕台灣自來水公司十八日向台中警方報案，稱有屏東縣恆春鎮民眾透過網路散播錯誤的「停水通知」，警方傳喚被指為散播謠言的恆春茄湖里長尤信化及民眾許耿睿到案說明，許、尤兩人直指「消息來源是台水恆春營運所」，恆春水泉里長詹榮旗也說簡訊來自台水。警方昨證實是水公司吳姓營運士傳出，台水也坦承簡訊是基層人員誤判水情而自行發出，未來將檢討，也向里長及民眾致歉。

里長不滿被控造謠 擬對台水提誣告

對於遭指發出烏龍簡訊，台水恆春營運所僅強調「偵查中，不發言！抱歉。」許、尤兩人無端被指散播謠言，相當不滿，認為水公司自己搞烏龍竟還發新聞稿稱「假消息」，不排除對水公司提「誣告」。

本月十五日，恆春鎮因山竹颱風外圍環流影響而狂風暴雨，茄湖里長尤信化在臉書貼出一則停水簡訊指「因豪雨致自來水濁度飆高，無法供水，…復水時間目前無法確定…，影響區域滿州鄉全部、牡丹四林及大海、恆春鎮全部，請告知，謝謝。」民眾許耿睿在貼文下方留言「報告里長，好像整個恆春都停了」並原文轉貼到自己臉書。

但台水致電牡丹水廠確認原水濁度僅一百多NTU，供水正常，將兩人列為散播不實訊息者並向台中市警方報案，警方前天派員到南部對尤、許兩人調查，兩人都否認造謠。

警方昨證實停水通知是台水恆春營運所當天輪值的吳姓營運士發出。台水發言人武經文表示，該名員工因有民眾詢問用水問題，就依個人判斷發出簡訊，用字不精確，是錯誤的停水訊息，也未在官網發布，未來會內部檢討，也向里長和用水戶致歉。