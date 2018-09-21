立法院今開議》國民黨放話杯葛賴揆 民進黨見招拆招

2018-09-21

〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕立法院第九屆第六會期今天開議，行政院長賴清德將到立法院進行施政報告，國民黨團已揚言「不會輕易讓賴揆上台」，民進黨團表示，「見招拆招」。

國民黨團昨天召開「立法實務研討會」，國民黨智庫執行長高永光報告指出，違法違憲成立的促轉會以及黨產會，設立以來的惡形惡狀、東廠面目浮現，建議將兩單位預算全數刪除，但若促轉會全面改組、釋憲或修法、促轉時間延伸至日本統治時期等前提下，「可考慮保留促轉會預算」。

有趣的是，由於促轉會前副主委張天欽爆發「東廠說」爭議，國民黨團幹部日前曾公開主張廢除促轉會，但國民黨團昨天公布的優先法案之一「轉型正義及促進人民團結與和解條例草案」，卻要求促轉會應獨立行使職權，並明定促轉會推動轉型正義時程及順序，與先前要求廢除的說法自相矛盾。

對於國民黨團揚言杯葛賴揆上台，民進黨團幹事長李俊俋表示會有所處理。他也提醒國民黨團，開議當天的議程報告事項中，有二十七日召委選舉案，若連報告事項都無法進行，可能影響召委選舉進行。

時代力量黨團總召徐永明表示，國民黨若有疑問，應該要在質詢時詢問，而不是杯葛議事反讓賴揆躲過。

執政黨敲定41法案列最優先

賴揆昨與民進黨立委會商新會期優先法案，敲定優先法案一一六案，其中四十一案列「最優先法案」，包括為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的配套修法，以及前瞻基礎建設第一期預算解凍案、前瞻基礎建設第二期預算案、一○七年國營事業預算案、一○七年中央政府預算解凍案，及一○八年中央政府預算案等。

國民黨團推出二十二項優先法案，配合國民黨今年選舉推動「反空污」公投訴求，將力推「減碳無煤家園推動法」，明定中部火力發電廠常態降載四成，退回中部火力發電廠許可證展延，刪減購煤預算，以及啟動燃煤除役等。

時代力量黨團提出近四十項優先法案，包含攸關司法改革的「刑事陪審法」、「貪污治罪條例」、「中正紀念堂管理處組織法」等；親民黨團總召李鴻鈞表示，親民黨團規劃十二項優先法案，包含「行政區劃法」、「財政收支劃分法」、「所得稅法」等。