司徒文：台灣應停止全面實施志願役

2018-09-21

出席台大EMBA校友基金會座談

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對台美關係的軍事安全合作與交流，美國在台協會前處長司徒文昨出席台大EMBA校友基金會座談時表示，台灣需要持續強化自身防衛力量，以確保有萬一時能保衛國家。他並舉以色列的個案為例，直指「台灣應該停止全面實施志願役」，培訓更優良的後備部隊、增加國防預算，同時強化自身不對稱戰力。

台大EMBA校友基金會昨邀請司徒文以「中美貿易衝突下台灣的因應之道」為題發表演講。

司徒文指出，儘管美國一貫的政策是台灣人民能夠自由決定包含統一在內的未來發展方向，但從台灣的民調上來看，台灣人民要在集體自由意志下選擇和平統一，在他看來是「極不可能發生的」。

司徒文強調，台灣若是非自願的被迫與中國統一，並不符合美國或印太其他地區國家的利益，若中國在沒有挑釁情況下攻占台灣，「美國將會干預」。

美中貿易戰持續升溫，雙方已各自加徵兩輪、高達數千億美元的關稅，外界擔憂台灣是否會成為美中貿易衝突裡的籌碼。司徒文表示，他不認為台灣會被美國當成籌碼，因「民主繁榮的台灣對美國在亞洲的布局最有利」，且當前美國政府中有許多支持台灣的盟友，就算川普有意將台灣視為籌碼，也不是那麼容易。

美中貿易戰 台灣不會是犧牲品

司徒文表示，雖然川普的不確定性讓外界無法預測其想法，但至少目前美國參議院與聯邦機構中，有許多人反對將台灣視為籌碼，因此他不認為台灣會成為美中貿易戰中的犧牲品。

司徒文也說，過去台商赴中投資、替中國帶來約三千億美元的利益，也把最好的科技製造、商務企管知識帶到中國，創造中國的經濟奇蹟，如今中國卻反將自身的經濟發展作為攻擊台灣民主的武器。司徒文警告，中國對台灣年輕人釋出的利多，其實包藏威脅的成分，「長遠目的在於削弱台灣」。