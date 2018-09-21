2018-09-21

記者鄒景雯／特稿

中國共產黨是無神論者，一個沒有信仰的獨裁政體，應了「無法無天」這句話，只要能鞏固政權，或是為了達成鬥爭目的，經常什麼勾當都幹得出來，甚至連神都敢操作與戲弄。

因為宗教自由的理由，梵蒂岡自一九四二年與「中華民國」發展外交關係以來，至今仍是台灣在歐洲唯一的邦交國，教廷的這項決定，在中華人民共和國成立之後，猶如芒刺在背，不斷受到挑戰，幾任的駐教廷大使壓力都非常沉重，從來就不是某大學教授口中政治任命的閒差。耶穌會出身的方濟各出任教宗後，一直與中國政府進行談判，希望解決中國境內愛國教會與地下教會的問題，因此時不時，就會有風吹草動傳出，台灣多少就要為之神經緊繃。

民進黨政府上台後，北京想要拿下梵蒂岡做為對台撒手鐧的企圖，巷弄皆知，最近一年，雙方更是積極在談判簽署主教任命協議的問題，中國為了加速協商進展，不僅在桌上猛擲籌碼，在桌子底下，更是發揮了它的「銳實力」，例如由民間包圍教廷。前幾天，一位義大利學者郗士（Francesco Sisci），就特地撰文為梵中協議讚聲。這位曾在中國人民大學做研究的知名人士，居然美化中梵協議將承認教宗是中國天主教會領袖，還說這是中國抗拒數千年後首度接受西方社會基本價值，也就是「政教分離」的劃時代突破，是中國邁向「權力分立」的民主體系的小裂縫。

從台北的角度，這位仁兄簡直就是北京的御用工具，因為了解中國內部實情的人都知道，「宗教中國化」是中國共產黨的不可忤逆的天條。事實上，北京已經在研擬天主教在中國的宣教方式，荒誕到包括要另行設計一套中國化的神職人員服飾等等，由於自成體系，中國內部承認教宗的地下教會至今仍然反對梵中達成協議，教廷內更有神職人員表示，如果教廷向中國屈服，將從此辭去神職。但是中國就是有辦法找到掌握話語權的人，把死的說成活的。

其實，天主教還不是最嗆的，佛教在中國早就被蹂躪的不成樣子。習大大治下，已經有中國叫得出名號的「高僧」公然表態：「中國共產黨是當代佛菩薩」、「十九大報告是當代佛經」，可以想見，草擬中的所謂「中國化」的天主教教義，會噁心到什麼程度。

蔡總統已經決定派出獲封聖大額我略教宗騎士團勳章爵士、耶路撒冷聖墓騎士的副總統陳建仁，下月前往梵蒂岡參加封聖典禮，兩岸的外交戰被迫在天主教聖地持續進行，大家必然要寄望這位暖男一定要聖光充滿。