梵中傳將簽署教務協議 外交部：不影響我與教廷關係

2018-09-21

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國加強打壓宗教自由之際，外界盛傳教廷與中國將於九月下旬簽署教務協議。外交部次長謝武樵昨重申，梵中教務協議對於我們和教廷間的關係「不會有影響」。我與教廷保持密切溝通，教廷也向我方透露，協議內容將不涉及台灣主教、教區與教友權益。

教廷稱協議內容不涉及台灣

教廷與中國互動頻繁，今年曾多次傳出將簽署教務協議。教宗方濟各六月時曾樂觀表示，相信梵中之間的關係正在改善，更透露雙方正深入談判討論中國教區主教任命問題。然而同時，中國當局打壓境內基督徒的手段日益嚴厲，包括強拆十字架、被要求掛國旗、神父在政府約談後「被失蹤」等。

八月中旬開始，天主教媒體與香港媒體陸續傳出教廷與中國將於九月下旬簽署教務協議的消息。對於外界認為梵中協議可能影響教廷與我邦交，我駐教廷大使李世明上週在訪問中說明，在我方與教廷國務院高階官員的歷次溝通中，對方均很誠懇地告訴我們，梵中主教任命協議只是處理中國教務問題，沒有政治外交意涵，希望各界不要過度解讀。

謝武樵昨重申，我方和教廷溝通持續且綿密，「近期內都有互動」，管道暢通，對方層級也具代表性。教廷向我方表示，協議內容聚焦在中國教務，將不涉及台灣主教、教區與教友權益，也沒有政治外交意涵。換言之，即使協議簽署，對於我們和教廷間的關係「也不會有影響」。

謝武樵表示，教宗的願望是中國教會能和普世教會融合，但中國不論是法制或執行面，都有宗教自由方面的問題。謝武樵直言，這樣的主教任命協議「也許是個關鍵的開始，但是路真的很長」。