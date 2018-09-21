出席封聖典禮 陳建仁下月訪梵蒂岡

2018-09-21

〔記者蘇永耀／台北報導〕梵蒂岡將於下月十四日舉行已故教宗保祿六世（Pope Paul VI），以及遭暗殺的薩爾瓦多主教羅梅洛（Oscar Romero）等人的封聖典禮。蔡英文總統決定指派同樣是虔誠的天主教徒、並享譽聖騎士頭銜的副總統陳建仁擔任特使出席大典，面對北京與教廷關係有所進展之際，陳建仁此行也具有鞏固我在歐洲地區唯一邦交國的重要意義。

陳建仁曾於二○一六年九月率團前往梵蒂岡，出席德勒莎修女封聖典禮。

梵蒂岡已對外公布，封聖儀式在十月十四日舉行。被封為聖人的已故教宗保祿六世，一九六三年被選為教宗後，在位十五年期間以推動教會改革著稱。另一位薩爾瓦多主教羅梅洛生前敢於批評當時薩國專制政府的鎮壓與社會不公現象，最後在主持彌撒聖餐時遭與當時軍政府有關的槍手衝入教堂開槍身亡。

政府高層證實，封聖典禮是梵蒂岡極為重要的宗教儀式，基於我國與教廷長達七十六年邦誼，以及對雙方各項合作交流的重視，將規劃訪問團出席典禮。

教宗方濟各所屬「耶穌會」旗下權威雜誌《美國》（America）近日報導引述教廷消息人士表示，高層代表團將前往北京簽署協議，日期已定，協議僅觸及中國主教任命，且協議簽署後不會公開內容。報導並指該協議並未觸及中梵建交議題，也沒談到教廷與台灣的雙邊關係，但以「歷史性突破」形容這項發展。

相關人士不諱言，教廷的動向，多屬信仰天主教的拉美國家也會高度關注，這對台灣在這區域的邦交國，確實有「指標性影響」。

對於梵蒂岡與中國關係有所進展，陳建仁此行可望與教廷高層互動，鞏固邦交意味濃厚；加上陳建仁曾獲冊封為耶路撒冷聖墓騎士團騎士及宗座聖大額我略爵士等殊榮，深具代表性，總統決定再指派前往梵蒂岡出席典禮。