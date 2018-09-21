侯友宜深澳影片排黑煙》蘇貞昌：假資料騙選票 侯辦：老縣長淪台電應聲蟲

2018-09-21

〔記者何玉華、葉冠妤、賴筱桐、蘇芳禾／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜前天發表「同一片天空」影片，反對深澳燃煤電廠，但影片的「煙囪排放黑煙」畫面，被台電認出是移花接木，與台灣無關，另有網友揪出是購買國外的影片庫，用不到兩萬元就廉價抹黑台灣。民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨抨擊「抓到了！」指侯用假資料騙選票，要求說清楚、不要閃躲。

蘇要求撤廣告、道歉

台電在前晚發布新聞稿指出，侯的影片中煙囪排放黑煙，刻意影射為深澳電廠，但深澳電廠預定二○二五年才完工，現在根本沒有煙囪，台電也提供前天下午三點用手機拍攝的台中及林口電廠畫面，強調都沒有排放黑煙。

蘇貞昌昨受訪說，侯友宜用假資料拍廣告、騙選票，要求解釋「影片中那支冒黑煙的煙囪是在哪一個電廠？是哪一支煙囪？如果說不清楚，不僅要撤廣告，更應該道歉！」蘇說，新聞造假在選舉中越來越嚴重，侯友宜不是第一次了，選民一定要看清楚、分辨是非黑白。

侯再籲撤回深澳電廠計畫

媒體昨天詢問侯友宜，若台電追究責任甚至提告，要如何因應？侯未正面回應，只說影片內容很清楚，呼籲趕快撤回深澳燃煤電廠計畫。侯辦說，環保團體對深澳燃煤電廠提出嚴重警告，蘇刻意忽略專業意見，沒想到老縣長甘願淪為「台電的應聲蟲」，實在可悲。

侯友宜競選辦公室表示，影片是合法購買版權，還說經濟部離岸風電的宣傳影片「又見海風」中，離岸風電發電機組也不是台灣的機組，照此邏輯，難道中央的離岸風電政策也是欺騙國民？