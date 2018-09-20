打擊跨國詐欺 總統:台灣可為世界貢獻

2018-09-20

國際警察合作論壇昨登場

〔記者王冠仁／台北報導〕由內政部、法務部、外交部共同主辦，警政署承辦的「二○一八國際警察合作論壇—打擊跨境電信詐欺研討會」昨天起在台北市圓山飯店，一連舉行兩天。總統蔡英文昨致詞表示，台灣是國際安全網不可或缺的一環，在打擊詐欺犯罪上，台灣有意願也有能力，為世界做出貢獻。

蔡英文指出，此次研討會有三項期許，第一，全面提升打擊犯罪的網絡。過去兩年台灣不僅成立打擊詐欺犯罪中心，還推展跨部會、機關與領域的合作，落實反詐工作，也深入鄰里實施反詐騙宣導。政府也將陸續修正各項法規，嚇阻和嚴懲詐欺犯。

總統接著表示，第二，加強國際合作交流。在全球化時代，犯罪跨越國家藩籬，台灣從去年至今與各國合作，多次偵破詐欺集團機房；此次論壇，期待與各國交換偵破詐欺機房經驗，精進作為。最後，台灣將善盡全球治安聯防責任，持續與各國在司法互助、洗錢防制、人口販運防制等面向，簽署協議或備忘錄。

內政部長徐國勇說，會議主題針對如何因應、打擊跨境電信詐欺，因此國際合作是討論重點。目前每個國家都面臨這些問題，所以更顯合作重要，如何上游阻絕、中游切斷、下游繩之以法，是此次會議討論重點；未來也將致力與第三方警政合作，像是與FB、Line成立打擊犯罪平台，共同阻絕電信詐欺犯罪。